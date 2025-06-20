Магучих повернулася до Парижа і здобула «срібло» етапу «Діамантової ліги» (відео)

Знаменита українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих повернулася до Парижа, де торік вона спочатку встановила світовий рекорд, а потім виборола «золото» Олімпійських ігор. Цього разу українка виступила не так вдало.

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23-річна красуня з Дніпра на етапі «Діамантової ліги» у столиці Франції посіла друге місце з результатом 197 см. Ярослава взагалі була в одному стрибку від того, щоб вперше з 2022 року залишитися без медалі, заваливши два стрибки на висоті 194 см. Вирішальну спробу Магучих перенесла на 197 см і здолала висоту, що дозволило їй піднятися з п'ятого місця на перше. Але її головна суперниця Нікола Оліслагерс з Австралії, на відміну від українки, стрибнула на 200 см і взяла «золото». «Бронза» Парижа-2025 дісталася її співвітчизниці Елеонор Паттерсон (197 см).

Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 183 см фінішувала в секторі для стрибків у висоту лише на 11-й позиції (серед 13 спортсменок).

Нагадаємо, що 15 червня у Стокгольмі Ярослава Магучих перервала свою переможну серію на етапах «Діамантової ліги», поступившись зі стрибком на 199 см своїй головній суперниці Ніколі Оліслагерс з Австралії (201 см).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призерка Олімпійських ігор у Парижі Ірина Геращенко стала мамою.

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