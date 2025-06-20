- 20.06 23:53 Магучих повернулася до Парижа і здобула «срібло» етапу «Діамантової ліги»
- 20.06 23:17 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 20.06 22:26 У моді вінтажні будильники: причини популярності цього предмета вас здивують
- 20.06 22:00 Літній салат з незвичайним соусом: смачно, як у найкращому ресторані
- 20.06 21:30 Дженніфер Лопес вперше з’явилася на публіці після фото Бена Аффлека з немовлям
- 20.06 21:01 І ніякої гнилі більше: обприскайте свої помідори цим розчином і забудете про хворобу
- 20.06 20:45 «Весільний віночок вважається сильним оберегом», — майстриня Лідія Мосійчук
- 20.06 20:34 Йому вдалося захопити в полон російського десантника, який творив звірства у Бучі: на Сумщині загинув захисник із Київщини
- 20.06 20:06 Десерт із печивом та полуницею: смачно так, що не відірватись
- 20.06 20:02 Один із фаворитів конкурсу на посаду директора БЕБ може мати зв’язки з росією, — ЗМІ
- 20.06 20:01 Новачок УПЛ призначив новим головним тренером іноземця: відома зарплата фахівця
- 20.06 19:54 Скорпіонам — «Сонце», Ракам — «Верховна Жриця», а Тельцям — — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 21 червня
Магучих повернулася до Парижа і здобула «срібло» етапу «Діамантової ліги» (відео)
Знаменита українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих повернулася до Парижа, де торік вона спочатку встановила світовий рекорд, а потім виборола «золото» Олімпійських ігор. Цього разу українка виступила не так вдало.
23-річна красуня з Дніпра на етапі «Діамантової ліги» у столиці Франції посіла друге місце з результатом 197 см. Ярослава взагалі була в одному стрибку від того, щоб вперше з 2022 року залишитися без медалі, заваливши два стрибки на висоті 194 см. Вирішальну спробу Магучих перенесла на 197 см і здолала висоту, що дозволило їй піднятися з п'ятого місця на перше. Але її головна суперниця Нікола Оліслагерс з Австралії, на відміну від українки, стрибнула на 200 см і взяла «золото». «Бронза» Парижа-2025 дісталася її співвітчизниці Елеонор Паттерсон (197 см).
Ще одна українка Юлія Левченко з результатом 183 см фінішувала в секторі для стрибків у висоту лише на 11-й позиції (серед 13 спортсменок).
Нагадаємо, що 15 червня у Стокгольмі Ярослава Магучих перервала свою переможну серію на етапах «Діамантової ліги», поступившись зі стрибком на 199 см своїй головній суперниці Ніколі Оліслагерс з Австралії (201 см).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призерка Олімпійських ігор у Парижі Ірина Геращенко стала мамою.15
Читайте нас у Facebook
Комфортно буде навіть влітку: блогерка Марина розповіла, як у жарку пору позбавитися неприємних запахів від взуття
Мріє потрапити на цирковий фестиваль у Монте-Карло: унікальна 7-річна гімнастка встановила рекорд України, провисівши під куполом на одній п’яті