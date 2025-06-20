Трамп може припинити підтримку України: ЗМІ оцінили можливі наслідки

Президент Дональд Трамп, розчарований невдачею своїх дипломатичних зусиль й висловив думку про можливість повної відмови США від допомоги Україні у трирічній війні.

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«Іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються в парку, — сказав Трамп у червні про війну. - Іноді краще дати їм побитися, перш ніж розборонити».

Його заява стала останньою в серії публічних скептичних висловлювань щодо продовження підтримки України з боку США, які лунають вже кілька місяців. На практиці та у риториці американська допомога Україні вичерпується. Адміністрація схвалила продаж військової допомоги Україні на суму 50 мільйонів доларів у квітні, але лише після того, як Київ підписав суперечливу угоду про розподіл корисних копалин. Білий дім також ще не використав близько 3,9 мільярда доларів, виділених на фінансування військової допомоги Україні, які мають бути взяті з існуючих запасів США і які Байден не зміг витратити до кінця свого терміну. Це означає, що цю зброю можна швидко доставити в Україну, пише ABC News.

«Без американської зброї ситуація на полі бою, звичайно, буде складнішою», — сказав ABC News Олександр Мережко, член українського парламенту і голова комітету з питань закордонних справ.

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Зеленський на початку цього року заявив, що американська допомога становить 30% українського озброєння. Хоча інші оцінки сягають лише 20%, очевидно, що Вашингтон залишається ключовим партнером. Дев'ятимісячна пауза в наданні допомоги США у 2024 році, спричинена блокуванням роботи Конгресу, змусила Київ замислитися над майбутнім без американської допомоги. Ці побоювання матеріалізувалися в березні 2025 року, коли Трамп на тиждень заморозив всю американську військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

Потік допомоги незабаром відновився, але розчарування Трампа лише поглибилося, оскільки мирні переговори за посередництва США зайшли в глухий кут.

За даними Кільського інституту світової економіки, дослідницької групи з Німеччини, станом на квітень 2025 року США залишалися найщедрішим окремим донором допомоги Україні. З 2022 року США надали Україні допомогу на загальну суму близько 130 мільярдів доларів, з яких 74 мільярди доларів — це військова допомога. Загалом країни Європейського Союзу надали більше допомоги — 157 мільярдів доларів — але у військовій сфері менше, ніж США — майже 73 мільярдів доларів.

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Бюджет України на військові та безпекові витрати, затверджений законодавцями наприкінці 2024 року, становив близько 53,7 мільярда доларів.

Олександр Данилюк, асоційований співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute у Великій Британії, сказав ABC News, що американська військова допомога є важливою, але не життєво необхідною.

«Я б не недооцінював її, але й не переоцінював би, — сказав він. — Приблизно половину наданих американських систем озброєння та боєприпасів можна замінити альтернативними варіантами».

Як знайти заміну зброї, яку США відмовляються постачати, може бути найгострішим питанням, сказав ABC News Павло Лузін, аналітик Флетчерської школи права і дипломатії при Тафтському університеті.

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«Попередня адміністрація вирішила, що американські платники податків повинні взяти на себе цей тягар, — сказав він. — Нинішня адміністрація хоче розділити цей його. Європа може оплатити американську зброю для України і має для цього достатньо коштів. Україна також може оплатити зброю за допомогою довгострокових європейських та/або американських позик. Навіть заморожені російські активи можуть бути використані для цієї мети».

Мабуть, найважливішою одиничною системою озброєння США, яка зараз знаходиться в руках України, є система протиповітряної оборони Patriot, яка довела свою цінність у збиванні дронів, балістичних ракет і російських літаків з моменту прибуття в країну навесні 2023 року. Зараз Україна має щонайменше шість систем Patriot, дві з яких були надані США, а інші — різними союзниками по НАТО.

Американські системи оборони допомагають підвищити безпеку Києва.

«Без них Київ зазнав би таких самих ударів, як Одеса чи Запоріжжя, — сказав Данилюк. — Це недобре. Це значно погіршить життя, особливо західних дипломатів, включаючи американських. Чи змінить це нашу волю до боротьби? Ні. Єдина різниця в тому, що загине більше цивільних осіб».

Варто зазначити, що сповіщення про повітряні тривоги в Україні значною мірою базуються на даних американських супутників. Коли в березні обмін розвідданими було заморожено, українські політики попередили, що це призведе до більшої кількості загиблих цивільних осіб від нічних обстрілів росії.

За словами Олександра Данилюка, припинення американської допомоги «створить певні проблеми», хоча це не буде «повною катастрофою», якщо Київ зможе швидко знайти заміну. Незважаючи на це, «Україна не впаде», додав Данилюк, згадавши два попередні випадки, коли американська допомога була заморожена.

Раніше «ФАКТИ» писали про чергові маніпулятивні заяви путіна щодо України, який сказав, що росія не починала війну.

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