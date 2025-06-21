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- 21.06 21:02 Призводить до перевтоми: несподівані побічні ефекти надмірного вживання кави
Призводить до перевтоми: несподівані побічні ефекти надмірного вживання кави
Не секрет, що кава містить кофеїн, речовину, яка може покращити ваш настрій, метаболізм, а також розумову та фізичну працездатність. Він безпечний для більшості людей при споживанні в низьких та помірних кількостях. Але високі дози кофеїну можуть мати неприємні та навіть небезпечні побічні ефекти, пише видання healthline.com.
Відомо, що кофеїн підвищує пильність. Він працює, блокуючи дію аденозину, хімічної речовини мозку, яка викликає відчуття втоми. Водночас він запускає вивільнення адреналіну. Однак, при вищих дозах ці ефекти можуть стати більш вираженими, що призводить до тривоги та нервозності. Якщо ви помічаєте, що часто відчуваєте нервозність або збудження, можливо, варто переглянути споживання кофеїну та зменшити його.
Здатність кофеїну допомагати людям не спати є однією з його найцінніших якостей. З іншого боку, надмірне вживання кофеїну може ускладнити отримання достатнього сну. Дослідження показали, що підвищене споживання кофеїну збільшує час, необхідний для засинання.
Багато людей вважають, що ранкова чашка кави допомагає розрядити роботу кишківника. Проносний ефект кави пояснюється вивільненням гастрину, гормону, який виробляє шлунок і прискорює активність товстої кишки. Щобільше, кава без кофеїну викликає подібну реакцію. З огляду на цей ефект, не дивно, що великі дози кофеїну можуть призвести до рідкого стільця або навіть діареї у деяких людей. Оскільки кава може суттєво впливати на травну функцію, можливо, вам варто зменшити кількість випитого напою або перейти на чай.
Попри всі переваги кофеїну для здоров'я, не можна заперечувати, що він може викликати звикання. Детальний огляд показує, що хоча кофеїн активує певні хімічні речовини мозку подібно до кокаїну та амфетамінів, він не викликає класичної залежності, як ці наркотики. Однак це може призвести до психологічної або фізичної залежності, особливо у високих дозах.
Загалом кофеїн, здається, не збільшує ризик серцевих захворювань або інсульту у більшості людей. Однак він підвищує кров'яний тиск через свій стимулювальний вплив на нервову систему. Підвищений кров'яний тиск є фактором ризику серцевого нападу та інсульту, оскільки з часом він може пошкодити артерії, обмежуючи приплив крові до серця та мозку.
Важливо звертати увагу на дозування та час приймання кофеїну, особливо якщо у вас вже високий кров'яний тиск.
Відомо, що кава з кофеїном підвищує рівень енергії. Однак вона також може мати протилежний ефект, призводячи до повторної втоми після того, як кофеїн виводиться з організму. Дослідження показали, що хоча енергетичні напої з кофеїном підвищували пильність і покращували настрій протягом кількох годин, учасники часто були більш втомленими, ніж зазвичай, наступного дня. Щоб максимізувати переваги кофеїну для енергії та уникнути повторної втоми, намагайтеся вживати його в помірних, а не у високих дозах.
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