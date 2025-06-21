Спаржа з часником і пармезаном: королівські ласощі, які готуються дуже просто і швидко

Спаржа була улюбленими ласощами французьких королів. І сьогодні вона асоціюється із королівським столом. А готується вона так просто, що вас це здивує.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яка напевно сподобається вашим рідним та близьким. Готуйте із задоволенням. Даруйте своїй сім'ї та друзям позитивні емоції, сервіруючи красивий стіл щодня.

— Якщо ви не шанувальник спаржі, скуштувавши цю страву, ви обов'язково її полюбите, — каже Елла Іванова. — Цей рецепт вас здивує простотою втілення. А з'їдається страва набагато швидше, ніж готується. Альтернативою пармезану може бути моцарелла.

Спаржа з часником та пармезаном 500 г спаржі

3 зубчики часнику

Сіль із улюбленими спеціями

Трохи оливкової олії

50 г пармезану

Спаржу очистити. Поєднати з часником, помістивши у форму. Посолити, приправити спеціями та полити оливковою олією. Додати натертий пармезан. Запікати в духовці за температури 180 градусів приблизно 15 хвилин.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом швидкого, ніжного та смачного пирога з трьох інгредієнтів, причому без борошна та цукру.

Фото з альбому Елли Іванової

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