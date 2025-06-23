Веселе життя: Меган Маркл нарешті прокоментувала танці з принцом Гаррі у лікарні

На початку червня Меган Маркл опублікувала відверте та інтимне відео з Гаррі у соціальній мережі. На ньому вона танцює зі своїм чоловіком під пісню The Baby Momma Dance в лікарняній палаті у 2021 році перед народженням доньки Лілібет, пише видання Catalunya Diari.

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«Сьогодні, чотири роки потому, це також сталося. Наші двоє дітей мали тиждень затримки… Тож, коли гостра їжа, прогулянки не допомогли, залишалося лише одне!» — підписала відео Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська опублікувала ці спогади з особливої ​​причини: святкування четвертого дня народження доньки Лілібет. Однак, як і очікувалося, допис викликав суперечки. Невдовзі у соціальних мережах почали поширюватися кілька теорій змови. У них деякі користувачі стверджували без доказів, що живіт Меган Маркл не справжній і що вона використовує протез вагітності.

Усі ці звинувачення викликали нові дебати, пов'язані з висвітленням пари в ЗМІ. Зрештою майже через два тижні Меган Маркл поклала край спекуляціям і розповіла про відео, на якому вона танцює з принцом Гаррі. Крім того, вона скористалася нагодою, щоб звернутися з проханням до всіх тих людей, які публічно ставили їй запитання, вимагаючи «розповісти правду».

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Дружина принца Гаррі пояснила, що цей пост — спосіб поділитися з публікою моментами свого «автентичного» життя.

Під час свого виступу в подкасті Aspire, ведучою якого була бізнесвумен Емма Греде, Меган Маркл також розмірковувала над цією суперечливою темою. «Ви повинні бути автентичними. Ви бачили, як танцювала майбутня мама? Це було не вчора, це було чотири роки тому, — сказала колишня американська акторка. — Це чудове нагадування про те, що, попри шум чи будь-що інше, що роблять люди, все ще існує життя… Справжнє, автентичне та веселе життя, яке відбувається за лаштунками. Я вдячна, що тепер, повернувшись до соціальних мереж, у мене є простір, де я можу ділитися ним по-своєму».

Однак деякі королівські експерти не дуже добре сприйняли цей пост. Британська коментаторка Інгрід Сьюард розкритикувала Меган Маркл та принца Гаррі за те, що вона вважала вторгненням у їхнє особисте життя:

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«Хіба у Меган немає жодних обмежень? Я вважаю, що це вульгарно, непотрібно та говорить про прагнення до уваги. Вони так наполягають на конфіденційності та безпеці, а потім публікують таку інформацію. Я вважаю це повним лицемірством, враховуючи все, за що вона з Гаррі виступає… Це дуже соромно».

Тим часом Меган Маркл опублікувала в мережі нові світлини принца Гаррі з дітьми до Дня батька. Експерти вважають, що таким чином Гаррі звернувся до свого батька Чарльза і хоче примирення з королівською сім'єю.

Фото: Getty Images

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