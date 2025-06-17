Протидіють зниженню цін на ліки в інтересах великих виробників: Кушнірук про дії МОЗ на фармринку

Економіст Борис Кушнірук вважає, що чиновники Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) фактично протидіють зниженню цін на ліки, діючи в інтересах великих виробників. Таку думку Кушнірук оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі.

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«Якщо стисло, результат такий. Розпіарені владою методи РНБО не знизили вартість ліків, а призвели до їх здорожчання», — написав він.

На думку Кушнірука, спроби вплинути на ціни розбилися об «недолугих і корумпованих чиновників», насамперед у МОЗ.

«МОЗ не забезпечило рівного підходу до зниження цін — відповідальність була перекладена з виробників на аптеки та дистриб’юторів. Від цього постраждали всі. Крім невеличкої групи великих виробників ліків», — наголосив експерт.

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На його думку, МОЗ вдалося лише створити ілюзію дій через обмежений перелік дешевих препаратів.

«Замість реального зниження цін, МОЗ погодилося на популістичний крок — зменшити ціну на 100 препаратів, які самі ж виробники й обрали. Це створило лише видимість дій», — сказав він й додав, що «список препаратів для «зниження цін» — маніпулятивний.

За його словами, туди включили переважно дешеві й другорядні засоби (на кшталт аскорбінки), що істотно не впливає на витрати пацієнтів.

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«Спроби контролювати ціни через формальні заборони без реальної відповідальності для виробників, які займають монопольне становище на ринку створюють лише додаткові проблеми, не вирішуючи головну — вартість ліків для людей. Єдиний спосіб знизити ціну — це повернути ринкові умови і конкуренцію», - вважає Кушнірук.

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