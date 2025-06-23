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Книга рецептів

Королівські ласощі: готуються дуже просто

22:00 23 червня 2025
Малосольна спаржа

Спаржа — улюблені ласощі королів. Страви з неї можна готувати різні. Наприклад, малосольну спаржу. До речі, малосольні овочі сьогодні популярні в багатьох країнах світу. У ресторанах вони коштують дорого. То чому ж не приготувати малосольну спаржу в домашніх умовах? Це дуже бюджетно, ви будете впевнені в натуральності страви, а це дуже важливо. Подавайте ласощі естетично, як у ресторані. Даруйте рідним і близьким позитивні емоції. Можливо, цей рецепт стане одним з ваших улюблених. І тоді ви приготуєте його не раз.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яку варто приготувати.

Малосольна спаржа

  • Спаржа 200 г
  • 2−3 столові ложки яблучного оцту
  • 1 чайна ложка меду
  • Сіль
  • Пластівці перцю «чілі»
  • Вода
  • Петрушка
  • 1 зубок часнику

Спаржу почистити і порізати на шматочки, помістити в банку, додавши часник, петрушку, пластівці перцю «чілі», сіль, мед, яблучний оцет і воду. Ставимо на 3−4 години в холодильник — і готово!

Смачного вам і вашим близьким!

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Нагадаємо рецепт незрівняних малосольних помідорів за добу. Вони виходять пружними, кисло-солодкими, смачними.

Фото з альбому Елли Іванової

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