Трамп поставив під сумнів статтю НАТО щодо захисту союзників: чим це може загрожувати

Президент Дональд Трамп висловив невпевненість щодо зобов'язання дотримуватися статті 5 НАТО, яка вимагає від членів організації захищати один одного від нападу. Він продемонстрував сумніви щодо того, наскільки далеко США готові зайти, щоб захистити своїх союзників по НАТО.

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«Існує безліч тлумачень статті 5. Ви це знаєте, правда? — заявив Трамп. — Але я прагну бути їхнім другом, ви знаєте, я подружився з багатьма з цих лідерів і прагну їм допомагати».

Коментарі Трампа викликали занепокоєння серед чиновників НАТО.

Незважаючи на неоднозначність Трампа, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв створити найсильніші в Європі збройні сили для захисту від російської загрози, тоді як інші лідери висловили застереження щодо досягнення цілі видатків на оборону в розмірі 5%, пише Вloomberg.

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Під час свого першого терміну Трамп погрожував вийти з НАТО, а минулого року заявив, що дозволить росії робити «все, що завгодно» з союзниками, які не витрачають достатньо на оборону. Зобов'язання США щодо безпеки НАТО стають дедалі більшим джерелом занепокоєння для чиновників у Брюсселі, Берліні та Парижі, оскільки Трамп намагається нав'язати мирну угоду в Україні і перекласти значну частину відповідальності за її дотримання на Європу.

Генеральний секретар Марк Рютте зосередив весь саміт НАТО на забезпеченні відновлення зобов'язань США щодо статті 5, змушуючи членів альянсу виконати вимогу Трампа про збільшення оборонних бюджетів до 5% ВВП і організувавши дводенний захід так, щоб мінімізувати ймовірність будь-чого, що може дратувати лідера США.

Тим не менш, Рютте намагався змусити 32 лідерів країн альянсу дотримуватися єдиної лінії, але Педро Санчес з Іспанії наполягав, що його країна не прийме ціль у 5%, і Роберт Фіцо зі Словаччини також відмовився від цієї обіцянки. Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що хотіла б, щоб ця мета була переглянута.

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Поки союзники України намагаються дійти згоди, росія влаштувала у Дніпрі безпрецедентну кількість руйнувань. Збільшується кількість загиблих і постраждалих в результаті російської атаки по десяткам цивільних об’єктів у місті. Також «ФАКТИ» писали про те, що Трамп дав путіну час на продовження війни проти України.

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