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Менемен від Григорія Германа: «ранкова любовна історія в пательні»

13:11 25 червня 2025
Рецепт менемена від Григорія Германа. Фото&nbsp;— скріншот

Однією з популярних страв, яка готується з яєць та овочів, є шакшука — її зазвичай подають до столу у багатьох арабських країнах, а також в Ізраїлі. А телеведучий Григорій Герман запропонував приготувати з подібного набору продуктів страву під назвою менемен.

«Яєчня? Ні. Тушковані овочі? Теж ні. Це — Менемен. Це ранкова любовна історія у сковорідці. Турецька відповідь на питання: «А можна ще трошки? Але сковорідку…» — пише він на своїй сторінці у соцмережах та розповідає, як приготувати цю страву.⠀

Інгредієнти:

  • Оливкова олія — 2 ст.л.;
  • Цибуля — половина середньої цибулини;
  • Болгарський перець — 2 шт.;
  • Яйця великі — 2 шт.;
  • Свіжий томат — 1 шт.;
  • Консервовані томати — половина банки;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Сулугуні або твердий сир — 100 г;
  • Цукор — 3 ст.л.;
  • Зіра, чорний перець, коріандр, паприка, кінза — за смаком.

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Приготування:

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  • Овочі нарізати кубиками, сир натерти на тертці.
  • На пательні обсмажити цибулю до прозорості на олії.
  • По черзі додавати перець та свіжий помідор, готуючи по хвилині, а потім додати консервовані томати та тушкувати 10 хвилин.
  • Додати часник та спеції, долити 100 мл води та тушкувати ще 10 хвилин.
  • Розбити яйця та готувати три хвилини, а потім перемішати.
  • Додати сир, зняти пательню з вогню та посипати кінзою.

«У Туреччині, між іншим, менемен — не просто страва, а предмет національних дебатів. З цибулею чи без? Скандали, інтриги, кулінарні розбірки. Прем’єр-міністри висловлювались. Коротше, серйозна справа. Майже як наш борщ», — жартує телеведучий та радить подавати страву з хрустким лавашем.

Раніше Григорій Герман поділився рецептом найсмачнішої турецької чорби, яку можна порівняти із супом харчо.

Фото — скріншот

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