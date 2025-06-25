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Менемен від Григорія Германа: «ранкова любовна історія в пательні»
Однією з популярних страв, яка готується з яєць та овочів, є шакшука — її зазвичай подають до столу у багатьох арабських країнах, а також в Ізраїлі. А телеведучий Григорій Герман запропонував приготувати з подібного набору продуктів страву під назвою менемен.
«Яєчня? Ні. Тушковані овочі? Теж ні. Це — Менемен. Це ранкова любовна історія у сковорідці. Турецька відповідь на питання: «А можна ще трошки? Але сковорідку…» — пише він на своїй сторінці у соцмережах та розповідає, як приготувати цю страву.⠀
Інгредієнти:
- Оливкова олія — 2 ст.л.;
- Цибуля — половина середньої цибулини;
- Болгарський перець — 2 шт.;
- Яйця великі — 2 шт.;
- Свіжий томат — 1 шт.;
- Консервовані томати — половина банки;
- Часник — 2 зубчики;
- Сулугуні або твердий сир — 100 г;
- Цукор — 3 ст.л.;
- Зіра, чорний перець, коріандр, паприка, кінза — за смаком.
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Приготування:
- Овочі нарізати кубиками, сир натерти на тертці.
- На пательні обсмажити цибулю до прозорості на олії.
- По черзі додавати перець та свіжий помідор, готуючи по хвилині, а потім додати консервовані томати та тушкувати 10 хвилин.
- Додати часник та спеції, долити 100 мл води та тушкувати ще 10 хвилин.
- Розбити яйця та готувати три хвилини, а потім перемішати.
- Додати сир, зняти пательню з вогню та посипати кінзою.
«У Туреччині, між іншим, менемен — не просто страва, а предмет національних дебатів. З цибулею чи без? Скандали, інтриги, кулінарні розбірки. Прем’єр-міністри висловлювались. Коротше, серйозна справа. Майже як наш борщ», — жартує телеведучий та радить подавати страву з хрустким лавашем.
Раніше Григорій Герман поділився рецептом найсмачнішої турецької чорби, яку можна порівняти із супом харчо.
Фото — скріншот161
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