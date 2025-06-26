Трамп номінований на Нобелівську премію миру: за що цього разу

Конгресмен-республіканець з Джорджії Бадді Картер написав листа до Нобелівського комітету з присудження премії миру. В ньому він заявив, що Трамп відіграв «надзвичайну та історичну роль» у припиненні «збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном», пише Fox News. Нагадаємо, що трохи раніше уряд Пакистану вирішив офіційно рекомендувати президента Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року «на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання та ключового лідерства під час нещодавньої індійсько-пакистанської кризи».

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«Вплив президента Трампа відіграв вирішальну роль у досягненні швидкої угоди, яку багато хто вважав неможливою. Президент Трамп також вжив сміливих і рішучих заходів, щоб зупинити ядерні амбіції Ірану і забезпечити, щоб найбільша в світі держава, яка підтримує тероризм, залишилася нездатною виробляти ядерну зброю», — написав Картер у своєму листі.

Він зазначив, що лідерство Трампа під час кризи «є прикладом тих ідеалів, які прагне визнати Нобелівська премія миру: прагнення до миру, запобігання війні та просування міжнародної гармонії. У регіоні, який страждає від історичної ворожнечі та політичної нестабільності, такий прорив вимагає як мужності, так і ясності».

«Президент Трамп продемонстрував і те, і інше, подарувавши світові рідкісний проблиск надії. З цих причин я з повагою подаю цю номінацію на здобуття Нобелівської премії миру для Дональда Дж. Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів», — завершив Картер.

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Це не перший раз, коли Трамп номінований на цю премію, хоча він її ще не вигравав. Згідно з веб-сайтом Нобелівської премії, на даний момент на Нобелівську премію миру 2025 року висунуто 338 кандидатів.

Натомість народний депутат України та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко відкликав свою номінацію на Нобелівську премію миру. На отримання нагороди він висував президента США Дональда Трампа. Виданню Newsweek він пояснив, що «втратив будь-яку віру і надію» в Трампа та його здатність забезпечити мир між росією та Україною. А ще нардеп розчарований, що президент США ухиляється від необхідності ввести санкції проти росії.

Раніше повідомлялося, що Трамп не наблизив мир, а лише посприяв затягуванню російсько-української війни.

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