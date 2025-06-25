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На цьому треба було закінчити: мережа обурена новим відео The Hardkiss
Популярна співачка, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка показала чоловіка на відпочинку, потрапила під осуд у мережі. Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Юлія разом з чоловіком — музикантом гурту Валерієм Бебко, та сином живуть у Іспанії. Артистка вже не раз потрапляла під критику через неповернення чоловіка до України. Обурення у мережі викликало і нове відео, яке виклала на своїй сторінці співачка.
На відео Юля та Валерій англійською пояснюють, як народжувалася їх нова пісня. Підписників здивували лише титри українською і вони вкотре нагадали, що саме в Україні живе левова частка шанувальників гурту.
«Можливо, ми вже ніколи не почуємо пісень українською», — зауважили у коментарях.
«Чому ж? — відповіла Юлія Саніна. - Вже написано декілька, які чекають свого часу».
«Для кого вони говорять англійською, не зрозуміло», — додали у коментарях.
«На жаль, ви на повному серйозі думаєте, що там, крім українців, ви комусь потрібні і цікаві», — поділилися думкою.
«Коли ми просили таку музику — нам давали український контент, — зауважили шанувальники. — Коли зараз, як ніколи, треба розвивати українське та випускати якомога більше українського — ви переходите на англ аудиторію. Я ваш фанат 10 років. Але все. Special kiss було круто, на цьому треба було закінчити».
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