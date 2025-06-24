Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами

З кабачків можна готувати не лише оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з таких є рулети. Начинка у них може бути абсолютно різною: твердий чи плавлений сир, овочі, спеції та зелень. Головне те, що всі інгредієнти чудово між собою поєднуються і виходить вдала страва, яка буде доречною на будь-якому застіллі, ділиться фудблогерка Наталія Данилюк.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Кабачки 2 шт.

Сіль 1 ч. л.

Борошно 200 г

Яйця 2 шт.

Сіль, перець

Молоко 50 мл

Олія для смаження

Майонез 50 мл

Часник 2 зубчики

Кріп 2 ст. л.

Помідор 1 шт.

Процес приготування у відео:

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував рецепт дуже смачного та швидкого сніданку, у складі якого є його кабачок та авокадо.

РЕКЛАМА

86

Читайте нас у Facebook