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Книга рецептів

Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами

20:06 24 червня 2025
кабачкові рулетки з помідорами

З кабачків можна готувати не лише оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з таких є рулети. Начинка у них може бути абсолютно різною: твердий чи плавлений сир, овочі, спеції та зелень. Головне те, що всі інгредієнти чудово між собою поєднуються і виходить вдала страва, яка буде доречною на будь-якому застіллі, ділиться фудблогерка Наталія Данилюк.

Інгредієнти:

  • Кабачки 2 шт.
  • Сіль 1 ч. л.
  • Борошно 200 г
  • Яйця 2 шт.
  • Сіль, перець
  • Молоко 50 мл
  • Олія для смаження
  • Майонез 50 мл
  • Часник 2 зубчики
  • Кріп 2 ст. л.
  • Помідор 1 шт.

Процес приготування у відео:

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував рецепт дуже смачного та швидкого сніданку, у складі якого є його кабачок та авокадо.

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