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Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами
З кабачків можна готувати не лише оладки, рагу чи салати на зиму, але й дуже смачні закуски. Однією з таких є рулети. Начинка у них може бути абсолютно різною: твердий чи плавлений сир, овочі, спеції та зелень. Головне те, що всі інгредієнти чудово між собою поєднуються і виходить вдала страва, яка буде доречною на будь-якому застіллі, ділиться фудблогерка Наталія Данилюк.
Інгредієнти:
- Кабачки 2 шт.
- Сіль 1 ч. л.
- Борошно 200 г
- Яйця 2 шт.
- Сіль, перець
- Молоко 50 мл
- Олія для смаження
- Майонез 50 мл
- Часник 2 зубчики
- Кріп 2 ст. л.
- Помідор 1 шт.
Процес приготування у відео:
Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував рецепт дуже смачного та швидкого сніданку, у складі якого є його кабачок та авокадо.86
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