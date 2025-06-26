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Програшна ситуація: Меган Маркл та принц Гаррі не коментують скандал із хрещеним своєї доньки

17:23 26 червня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл, які втрачають друзів, опинилися у «програшній ситуації» після того, як актор Дерек Діксон подав до суду на їхнього друга Тайлера Перрі. Перрі є хрещеним батьком доньки Меган та Гаррі, принцеси Лілібет, якій на початку цього місяця виповнилося чотири роки.

Коментуючи мовчання Меган та Гаррі, королівський експерт Гіларі Фордвіч сказала журналістам: «Замість того, щоб запропонувати свою непохитну підтримку, як це зробили б добрі друзі, які навіть жили в його будинку, це мовчання є чіткою демонстрацією… повної відсутності моральної мужності».

Експерт попередила: «Їхнє мовчання, щоб уникнути втягування у скандал, особливо враховуючи їхнє хитке становище як у Голлівуді, так і в королівських колах, у довгостроковій перспективі виглядатиме недобре», пише geo.tv.

Експерти кажуть — Гаррі та Меган опинилися в програшній ситуації. Збереження дистанції в будь-якому разі має зворотний ефект.

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«Якщо Тайлера Перрі виправдають, їхня відсутність підтримки буде сприйнята як зрада, що ще більше підірве їхню репутацію серед друзів та потенційних союзників. Якщо звинувачення проти Тайлера Перрі будуть доведені, дистанціювання для захисту свого бренду все одно виглядатиме опортуністичним та невдячним», — зауважують експерти.

Нагадаємо, нещодавно актор американського телешоу The Oval Дерек Діксон подав позов до суду, в якому звинуватив продюсера Тайлера Перрі у сексуальному насильстві та домаганнях.

Раніше повідомлялося, що ексредакторка відомих журналів прокоментувала нерадісне майбутнє дружини Гаррі. Вона вважає, що Меган зробила всі можливі помилки.

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