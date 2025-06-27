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Максимально насичений смак: «ідеальний» шпинатний пиріг від Світлани Левицької

10:46 27 червня 2025
Шпинатний пиріг, фото скриншот відео

Фудекспертка Світлана Левицька, яка розповідала, як смачно приготувати бобові, поділилася рецептом ідеального шпинатного пирога.

«Настільки ніжний по текстурі і насичений по смаку, що розлетівся за лічені хвилини», — розповіла експертка, додав, що досить довго шукала ідеальний рецепт.

Начинка:

Цибулина — велика
Часник — 2−3 зубчики
Шпинат — 50−200 г
Перець
Сіль тільки для любителів соленого

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Тісто:

Яйця — 6 шт
Борошно — 300 г

Фета або бринза — 300 г
Твердий сир, який гарно плавиться для посипки зверху.

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Приготування:

Спочатки потрібно приготувати шпинатну начинку. Для цього обсмажити цибулю, часник й шпинат.

Змішати всі інгредієнти для тіста, додати шпинатну начинку й сир Фета. Перемішати.

Вилити тісто у форму застелену пергаментом. Зверху притрусити сиром, який гарно плавиться.

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Випікати при 180 градусах біля години.

Подавати гарячим.

Раніше ми розповідали, як приготувати грузинські пхалі зі шпинатом і куркою. А любителям кабачків сподобаються кабачки по-турецьки, які готуються за 5 хвилин.

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