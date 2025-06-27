НАТО здало Україну путіну: ЗМІ про підсумки саміту

Цьоготижневий саміт НАТО в Гаазі був затьмарений трагічною іронією. Дональд Трамп здобув важливу дипломатичну перемогу, оскільки його заклики до збільшення європейських оборонних витрат були втілені в життя. У фінальному тексті декларації саміту було оголошено про зобов'язання НАТО витрачати 5% свого бюджету на оборону та висловлено тверду підтримку статті 5 про колективну оборону. Хоча велика перемога президента США мала б посилити відчуття безпеки Європи перед російською загрозою, саміт НАТО залишив східний фланг альянсу з почуттям глибокого занепокоєння. Запальні коментарі президента США щодо неоднозначності статті 5 змусили країни Балтії замислитися над тим, чи буде НАТО протистояти посиленню гібридних загроз з боку росії, пише Telegraph.

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Почуття зради в Україні було ще більш відчутним. Відмова в остаточній декларації саміту НАТО засудити повномасштабне вторгнення росії в Україну уособлювали зростаючу втому альянсу від України. Хоча генеральний секретар НАТО Марк Рютте повторив стару фразу про незворотний шлях України до членства в альянсі, його слова звучали порожніше, ніж будь-коли раніше, йдеться у статті.

Ігнорування самітом НАТО занепокоєння України є символом тривожної загальної тенденції. Після більш ніж трьох років виснажливої великої війни з росією Україна відчуває брак людських ресурсів і озброєння для перемоги.

Оскільки Трамп продовжує сигналізувати про свою неприхильність до безстрокової військової допомоги Україні, постачання військового спорядження може ще більше скоротитися. У міру посилення російських ударів безпілотниками та ракетами по Києву, Україна надає пріоритет системам протиповітряної оборони Patriot у своїх закупівлях у США і відкладає свої попередні прохання про більш досконалі наступальні озброєння. Перспективи передачі США крилатих ракет Tomahawk або літаків, які могли б повністю нейтралізувати російські винищувачі-невидимки Су-35, є віддаленими.

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Наразі Україна може розраховувати на щедрість своїх європейських союзників, які компенсують деякою мірою цю нестачу. Німеччина отримала дозвіл від США на передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет протиповітряної оборони Patriot. Нідерланди нещодавно передали Україні останні з 24 обіцяних літаків F-16, а Норвегія розглядає можливість подвоєння поставок F-16 для ВПС України.

Але вітчизняна оборонна промисловість України не може розвиватися достатньо швидко, щоб нейтралізувати військову допомогу Північної Кореї росії, а виснажені збройні сили Європи повинні постачати Україні нову зброю, замовляючи її у США.

Небажання росії деескалувати війну, незважаючи на приголомшливі втрати та розчаровуюче повільні успіхи, свідчить про те, що Україна не може покладатися лише на рішучість. Це усвідомлення перетворює українців, які ідеалізували західні економічні та демократичні інститути, на циніків і шкодить довгостроковим перспективам інтеграції України в трансатлантичну безпекову орбіту, зазначають автори статті.

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Хоча Трамп і Рютте вітали збільшення видатків на оборону, що має підвищити довгострокову стійкість НАТО, маргіналізація України в спільній декларації НАТО нівелює багато переваг цієї системи.

Раніше повідомлялося, що Трамп за закритими дверима саміту сказав про те, ситуація в Україні вийшла з-під контролю і треба щось робити.

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