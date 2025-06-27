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Кабачки та морква по-корейськи: швидко та смачно

18:09 27 червня 2025
Рецепт салату з моркви та кабачків по-корейські. Фото Pixabay

Сезон кабачків — ідеальний час, щоб поекспериментувати із цим овочом, що дозволяє готувати масу різноманітних страв. Це і кабачкові оладки, і рагу, і смажені кабачки з часником, кунжутом та соєвим соусом…

А любителі гострих страв можуть приготувати і кабачки по-корейськи, які не такі пекучі, як морква. Рецептом такого швидкого салату ділиться ресурс cookpad.com

Інгредієнти:

  • Кабачок — 300 г;
  • Морква — 200 г;
  • Рослинна олія — 3 с.л.;
  • Оцет — 2 ч.л.;
  • Часник — 2 збучики;
  • Цукор — 2 ч.л.;
  • Коріандр мелений — 1 ч.л.;
  • Червоний та чорний перець, сіль — за смаком.

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Приготування:

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  • Кабачок та моркву натерти на тертці.
  • Додати до овочів сіль, цукор, перці, коріандр та оцет.
  • Рослинну олію розігріти та залити овочі зі спеціями.
  • Дати настоятися кілька годин та подавати до столу.

Раніше кондитерка і фудблогерка Лілія Цвіт розповідала, як приготувати редиску по-корейськи.

Фото Pixabay

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