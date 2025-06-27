Кабачки та морква по-корейськи: швидко та смачно

Сезон кабачків — ідеальний час, щоб поекспериментувати із цим овочом, що дозволяє готувати масу різноманітних страв. Це і кабачкові оладки, і рагу, і смажені кабачки з часником, кунжутом та соєвим соусом…

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А любителі гострих страв можуть приготувати і кабачки по-корейськи, які не такі пекучі, як морква. Рецептом такого швидкого салату ділиться ресурс cookpad.com

Інгредієнти: Кабачок — 300 г;

Морква — 200 г;

Рослинна олія — 3 с.л.;

Оцет — 2 ч.л.;

Часник — 2 збучики;

Цукор — 2 ч.л.;

Коріандр мелений — 1 ч.л.;

Червоний та чорний перець, сіль — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Кабачок та моркву натерти на тертці.

Додати до овочів сіль, цукор, перці, коріандр та оцет.

Рослинну олію розігріти та залити овочі зі спеціями.

Дати настоятися кілька годин та подавати до столу.

Раніше кондитерка і фудблогерка Лілія Цвіт розповідала, як приготувати редиску по-корейськи.

Фото Pixabay

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