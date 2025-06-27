- 27.06 22:28 Золоте правило голлівудських зірок у покупці одягу: уся справа в довірі
- 27.06 22:02 М'ята сіль — делікатесна добавка для багатьох страв: готується просто
- 27.06 21:31 «Просили не фотографувати»: Майлі Сайрус відповіла на критику щодо ставлення до її фаната
- 27.06 21:02 Пийте ці напої під час спеки й будете почуватися значно краще
- 27.06 20:35 Завжди цікавився електронікою: в бою на Донеччині загинув оператор БпЛА із Закарпаття
- 27.06 20:10 Віцепрем'єру Чернишову, який оскандалився, обрали запобіжний захід
- 27.06 20:08 Смачні креветки зі спеціями: за цим рецептом вони у вас точно вийдуть
- 27.06 19:53 Дантес дебютував у кіно. Еротичному
- 27.06 19:47 У телефоні вбивці Фаріон був і мій профайл: мер Філатов опублікував звернення до міністра МВД й вимагає пояснень
- 27.06 19:45 Кінець російській перевазі? В Україні розробляють власне далекобійне озброєння
- 27.06 19:19 У Чорне море проникнув отруйний тропічний хижак: екологи попереджають українців про небезпеку та просять про послугу
- 27.06 19:01 Терезам — «Король денаріїв» та випробування, Стрільцям — «П'ятірка кубків» і шанс розпочати з нуля: Таро-прогноз на 28 червня
Кабачки та морква по-корейськи: швидко та смачно
Сезон кабачків — ідеальний час, щоб поекспериментувати із цим овочом, що дозволяє готувати масу різноманітних страв. Це і кабачкові оладки, і рагу, і смажені кабачки з часником, кунжутом та соєвим соусом…
А любителі гострих страв можуть приготувати і кабачки по-корейськи, які не такі пекучі, як морква. Рецептом такого швидкого салату ділиться ресурс cookpad.com
Інгредієнти:
- Кабачок — 300 г;
- Морква — 200 г;
- Рослинна олія — 3 с.л.;
- Оцет — 2 ч.л.;
- Часник — 2 збучики;
- Цукор — 2 ч.л.;
- Коріандр мелений — 1 ч.л.;
- Червоний та чорний перець, сіль — за смаком.
Читайте також: Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на сковороді: готуватимете їх щодня, бо це смачно і доступно
Приготування:
- Кабачок та моркву натерти на тертці.
- Додати до овочів сіль, цукор, перці, коріандр та оцет.
- Рослинну олію розігріти та залити овочі зі спеціями.
- Дати настоятися кілька годин та подавати до столу.
Раніше кондитерка і фудблогерка Лілія Цвіт розповідала, як приготувати редиску по-корейськи.
Фото Pixabay86
Читайте нас у Facebook
«Пацани, не бійтеся!»: вкравши у німців ідею плівкового фотоапарата Leica, чекісти посадили на виробництво контрафакту малолітніх злочинців з усієї України