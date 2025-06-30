Зеленський мене ненавидить: Фіцо поскаржився на президента України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про те, що український президент Володимир Зеленський його ненавидить і що він не планує вести переговори з останнім, пише словацький новинний сайт Аktuality.

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«Моя зустріч з президентом Зеленським не має жодного значення, бо він мене ненавидить, — заявив Фіцо — Для мене важливіше спілкуватися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Я не бачу сенсу в зустрічі з українським президентом. Коли ви приїжджаєте до Європейської ради, ви відчуваєте одержимість росією. Коли ви чимось одержимі, ви не можете мислити раціонально. Така ж атмосфера панує і в Словаччині. Я є прем'єр-міністром Словаччини, і моє завдання — забезпечити і зробити все, щоб у Словаччині не було вищих цін на газ через Україну».

Фіцо висловився щодо зацікавленості президента Петера Пеллегріні відвідати Україну і зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Пеллегріні з точки зору виконавчої влади не має жодної можливості укласти якісь угоди в Україні, і це лише символічний візит.

Фіцо також говорив про збільшення витрат на оборону і повторив, що Словаччина в 2026 році і, ймовірно, в 2027 році не буде збільшувати витрати на озброєння. Він не відповів на питання, чи збільшить озброєння ще нинішній уряд, чи це залишиться завданням на майбутнє. При цьому він додав, що наразі Словаччина виконує вимоги щодо озброєння.

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Додамо, що останнім часом відносини між Фіцо та Зеленським доволі напружені через проросійську позицію прем’єр-міністра.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину.

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