- 00:02 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 30.06 22:28 Модні троянди для подарунка-2025: зверніть увагу на деталі
- 30.06 22:01 Неймовірна галета з абрикосами: готується дуже просто
- 30.06 21:30 Джастін Бібер порушив мовчання щодо драми у стосунках з Гейлі
- 30.06 21:20 На острові Водників просів грунт під приватним будинком: мешканці звинувачують компанію, яка намиває пісок по руслу Дніпра
- 30.06 21:01 Чи можна смажити на оливковій олії: відповідь може здивувати
- 30.06 20:45 Фінансовий провал та доленосна зустріч: гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку
- 30.06 20:33 Захисник розповідав, що смерть тричі його оминала: на Донбасі загинув батько двох дітей з Рівненщини
- 30.06 20:07 Полуничний чизкейк: можна тим, хто боїться погладшати
- 30.06 19:56 Близнюкам — «Туз Кубків», Дівам — «Колісниця», а Терезам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 липня
- 30.06 19:43 Загрожує угоді між Україною та США: росія захопила цінне родовище літію на Донеччині
- 30.06 19:33 Екстренера збірної росії, який домагався чемпіонки світу, ліквідували воїни ЗСУ
Зеленський мене ненавидить: Фіцо поскаржився на президента України
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про те, що український президент Володимир Зеленський його ненавидить і що він не планує вести переговори з останнім, пише словацький новинний сайт Аktuality.
«Моя зустріч з президентом Зеленським не має жодного значення, бо він мене ненавидить, — заявив Фіцо — Для мене важливіше спілкуватися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Я не бачу сенсу в зустрічі з українським президентом. Коли ви приїжджаєте до Європейської ради, ви відчуваєте одержимість росією. Коли ви чимось одержимі, ви не можете мислити раціонально. Така ж атмосфера панує і в Словаччині. Я є прем'єр-міністром Словаччини, і моє завдання — забезпечити і зробити все, щоб у Словаччині не було вищих цін на газ через Україну».
Фіцо висловився щодо зацікавленості президента Петера Пеллегріні відвідати Україну і зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським. Він наголосив, що Пеллегріні з точки зору виконавчої влади не має жодної можливості укласти якісь угоди в Україні, і це лише символічний візит.
Фіцо також говорив про збільшення витрат на оборону і повторив, що Словаччина в 2026 році і, ймовірно, в 2027 році не буде збільшувати витрати на озброєння. Він не відповів на питання, чи збільшить озброєння ще нинішній уряд, чи це залишиться завданням на майбутнє. При цьому він додав, що наразі Словаччина виконує вимоги щодо озброєння.
Додамо, що останнім часом відносини між Фіцо та Зеленським доволі напружені через проросійську позицію прем’єр-міністра.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Німеччина готова покарати Угорщину та Словаччину.135
Читайте нас у Facebook
«Золотий» липень: у розпал літа-2025 ретроградний Меркурій відкриє шлях до багатства трьом знакам зодіаку