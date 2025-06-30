Запіканка з баклажанів, помідорів і сиру «Ідеальне тріо»: дуже корисна для людей з діабетом

Розмарин, яки є частим «гостем» на кухні, додає стравам не лише аромату, а ще й корисних властивостей. Так, він покращує травлення, оздоровлює печінку та регулює рівень цукру в крові. До речі, допомогти людям із цукровим діабетом може й один з популярних овочів — баклажан.

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Як пише «Шуба», в баклажанах низький вміст розчинних вуглеводів, а феноли, що в них містяться, діють як інгібіториферментів, повʼязаних з діабетом 2 типу. В «актив» цього овоча записують й антиоксидантні властивості, й спроможність допомогти покращити мінеральну щільність кісток та знизити ризик остеопорозу. Адже баклажани багаті на кальцій, магній та калій. А залізо, що міститься у баклажанах, допомогає боротися з анемією.

З цього овоча можна приготувати безліч страв, найпростіша з яких — овочеве рагу. А додавши трохи сиру та фантазії, — запіканку під назвою «Ідеальне тріо».

Інгредієнти: Баклажан — 800 г;

Томати — 800 г;

Бринза — 200 г;

Сир адигейський — 200 г;

Часник — 3 зубчики;

Олія соняшникова — 60 мл;

Коріандр мелений — 5 г;

Сіль — 10 г;

Перець чорний мелений — 5 г;

Петрушка — 5 гілочок.

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Приготування: РЕКЛАМА Баклажани нарізати кружальцями, змастити олією та обсмажити на сухій пательні до рум'яної скоринки.

Нарізати кружальцями томати, петрушку та часник подрібни.

Сири натерти на крупну тертку та додати спеції, часник й зелень. Посолити, поперчити.

На дно форми для запікання викласти шар баклажанів, додати сіль та перець

Наступні шари — сир, томати, які треба трохи присолити, сир.

Повторювати шари, поки не закінчаться продукти, подсолюючи баклажани та помідори. Останнім шаром має бути сир

Запікати в розігрітій до 180−200°C духовці 40−60 хвилин — у залежності від кількості шарів запіканки.

Раніше телеведучий Григорій Герман розповів, як приготувати капонату по-сицилійськи — овочеве рагу з баклажанів, тушкованих разом з іншими овочами: цибулею, помідорами, селерою, з додаванням оливок та каперсів.

Ілюстративне фото з Pixabay

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