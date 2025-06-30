- 00:02 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 30.06 22:28 Модні троянди для подарунка-2025: зверніть увагу на деталі
- 30.06 22:01 Неймовірна галета з абрикосами: готується дуже просто
- 30.06 21:30 Джастін Бібер порушив мовчання щодо драми у стосунках з Гейлі
- 30.06 21:20 На острові Водників просів грунт під приватним будинком: мешканці звинувачують компанію, яка намиває пісок по руслу Дніпра
- 30.06 21:01 Чи можна смажити на оливковій олії: відповідь може здивувати
- 30.06 20:45 Фінансовий провал та доленосна зустріч: гороскоп на липень для всіх знаків зодіаку
- 30.06 20:33 Захисник розповідав, що смерть тричі його оминала: на Донбасі загинув батько двох дітей з Рівненщини
- 30.06 20:07 Полуничний чизкейк: можна тим, хто боїться погладшати
- 30.06 19:56 Близнюкам — «Туз Кубків», Дівам — «Колісниця», а Терезам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 липня
- 30.06 19:43 Загрожує угоді між Україною та США: росія захопила цінне родовище літію на Донеччині
- 30.06 19:33 Екстренера збірної росії, який домагався чемпіонки світу, ліквідували воїни ЗСУ
Запіканка з баклажанів, помідорів і сиру «Ідеальне тріо»: дуже корисна для людей з діабетом
Розмарин, яки є частим «гостем» на кухні, додає стравам не лише аромату, а ще й корисних властивостей. Так, він покращує травлення, оздоровлює печінку та регулює рівень цукру в крові. До речі, допомогти людям із цукровим діабетом може й один з популярних овочів — баклажан.
Як пише «Шуба», в баклажанах низький вміст розчинних вуглеводів, а феноли, що в них містяться, діють як інгібіториферментів, повʼязаних з діабетом 2 типу. В «актив» цього овоча записують й антиоксидантні властивості, й спроможність допомогти покращити мінеральну щільність кісток та знизити ризик остеопорозу. Адже баклажани багаті на кальцій, магній та калій. А залізо, що міститься у баклажанах, допомогає боротися з анемією.
З цього овоча можна приготувати безліч страв, найпростіша з яких — овочеве рагу. А додавши трохи сиру та фантазії, — запіканку під назвою «Ідеальне тріо».
Інгредієнти:
- Баклажан — 800 г;
- Томати — 800 г;
- Бринза — 200 г;
- Сир адигейський — 200 г;
- Часник — 3 зубчики;
- Олія соняшникова — 60 мл;
- Коріандр мелений — 5 г;
- Сіль — 10 г;
- Перець чорний мелений — 5 г;
- Петрушка — 5 гілочок.
Читайте також: Баклажанова лазанья: соковита та ароматна альтернатива класиці
Приготування:
- Баклажани нарізати кружальцями, змастити олією та обсмажити на сухій пательні до рум'яної скоринки.
- Нарізати кружальцями томати, петрушку та часник подрібни.
- Сири натерти на крупну тертку та додати спеції, часник й зелень. Посолити, поперчити.
- На дно форми для запікання викласти шар баклажанів, додати сіль та перець
- Наступні шари — сир, томати, які треба трохи присолити, сир.
- Повторювати шари, поки не закінчаться продукти, подсолюючи баклажани та помідори. Останнім шаром має бути сир
- Запікати в розігрітій до 180−200°C духовці 40−60 хвилин — у залежності від кількості шарів запіканки.
Раніше телеведучий Григорій Герман розповів, як приготувати капонату по-сицилійськи — овочеве рагу з баклажанів, тушкованих разом з іншими овочами: цибулею, помідорами, селерою, з додаванням оливок та каперсів.
Ілюстративне фото з Pixabay102
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Туз Кубків», Дівам — «Колісниця», а Терезам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 липня