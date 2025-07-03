Полив городу влітку: чому вранці краще, ніж увечері

Щоб отримати хороший урожай овочів, за рослинами потрібно правильно доглядати. І полив у цьому відіграє не останню роль.

Поливати необхідно у правильний час доби, щоб не нашкодити врожаю. Оптимальний час для поливу — ранок, коли ґрунт прохолодний, випаровування мінімальне, і вода сягає коріння, пише «На пенсії».

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Увечері поливати теж можна, але через підвищену вологість можуть розвиватися грибкові захворювання.

Поливати вдень не рекомендується через максимальну сонячну активність, при якій волога моментально випаровується, а листя може отримати опіки.

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До спеки (з 5.00 до 9.00) — ідеальний час для поливу. У цей час вода встигає вбратися у ґрунт і дійти до коріння. Також менше шансів розвитку грибка. Увечері (після 17:00) варто уникати перезволоження ґрунту.

Досвідчені городники радять щойно висаджені рослини поливати щодня. Потім поливи скоротити — один раз на три дні.

Якщо ґрунт на глибині 5−10 см вологий, то поливати не варто. Якщо сухий — час поливати.

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Лити воду потрібно безпосередньо на область кореневої системи. На листя і квіти води має попадати менше, щоб виключити можливість розвитку грибка і цвілі.

Приблизно 10−20 л води потрібно на 1 кв. м. для овочевих культур та квітів, трохи більше можна лити під дерева та чагарники.

Для поливу найкраще підходить дощова вода, вона є найбільш м'якою. Але її треба збирати, що не завжди можливо.

Всі ці поради підходять й для кімнатних рослин.

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