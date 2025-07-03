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Полив городу влітку: чому вранці краще, ніж увечері
Щоб отримати хороший урожай овочів, за рослинами потрібно правильно доглядати. І полив у цьому відіграє не останню роль.
Поливати необхідно у правильний час доби, щоб не нашкодити врожаю. Оптимальний час для поливу — ранок, коли ґрунт прохолодний, випаровування мінімальне, і вода сягає коріння, пише «На пенсії».
Увечері поливати теж можна, але через підвищену вологість можуть розвиватися грибкові захворювання.
Поливати вдень не рекомендується через максимальну сонячну активність, при якій волога моментально випаровується, а листя може отримати опіки.
До спеки (з 5.00 до 9.00) — ідеальний час для поливу. У цей час вода встигає вбратися у ґрунт і дійти до коріння. Також менше шансів розвитку грибка. Увечері (після 17:00) варто уникати перезволоження ґрунту.
Досвідчені городники радять щойно висаджені рослини поливати щодня. Потім поливи скоротити — один раз на три дні.
Якщо ґрунт на глибині 5−10 см вологий, то поливати не варто. Якщо сухий — час поливати.
Лити воду потрібно безпосередньо на область кореневої системи. На листя і квіти води має попадати менше, щоб виключити можливість розвитку грибка і цвілі.
Приблизно 10−20 л води потрібно на 1 кв. м. для овочевих культур та квітів, трохи більше можна лити під дерева та чагарники.
Для поливу найкраще підходить дощова вода, вона є найбільш м'якою. Але її треба збирати, що не завжди можливо.
Всі ці поради підходять й для кімнатних рослин.
Ми також розповідали, які натуральні добрива для рослин можна зробити самостійно.205
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