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Це найгірший метод приготування картоплі: намагайтесь його уникати

21:02 5 липня 2025
Варена картопля

Картопля може бути бомбою для здоров'я - за умови, що ви не знищуєте її харчову цінність вже на етапі приготування, пише Мedonet.

Варіння? Це найгірший вибір. Давно відомо, що картопля, приготована у воді, втрачає багато вітаміну С та фенолів — ці сполуки легко розчиняються та окислюються. Приготування у великій кількості води вимиває їх більше, ніж приготування на пару, запікання або використання мікрохвильової печі. І саме це підтверджують нові аналізи.

Наприклад: втрати вітаміну С на 36 відсотків менші при приготуванні в мікрохвильовій печі, ніж у воді (69 мг вітаміну С/100 г проти 44 мг/100 г), тоді як приготування на грилі дозволяє зберегти на 65 відсотків більше поліфенолів, ніж приготування (350 мг поліфенолів/100 г проти 210 мг/100 г.

Кількість фенольних сполук (антиоксидантів) для фіолетового сорту на 65 відсотків вища в печеній картоплі, ніж у вареній (230 мг/100 г проти 140 мг/100 г). Тому варто уникати тривалого варіння картоплі у великій кількості води, особливо коли вона нарізана на дрібні шматочки — чим більша площа поверхні контакту з водою та чим вища температура, тим більша втрата цінних інгредієнтів.

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Нагадаємо простий рецепт приготування молодої картоплі на пательні.

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