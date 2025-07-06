Попри те, що протягом останнього місяця жорстокі російські повітряні атаки досягли свого апогею, сіючи терор у Києві та інших українських містах, адміністрація Трампа заявила, що утримається від постачання дефіцитних ракет протиповітряної оборони Patriot та низки інших критично важливих озброєнь. Якщо така політика триватиме, це може перетворити тріщини в українській обороні на глибокі рани, залишивши Київ та інші міста все більш беззахисними перед російськими балістичними ракетами. Поразка України може мати різні форми. Це не обов'язково означатиме, що українські війська розсиплються вздовж лінії фронту, що призведе до катастрофічної втрати території. Смертоносність і щільність української системи протидії безпілотникам, яка все більше доповнюється роботами, а також логістичні обмеження росії означають, що війська москви не можуть досягти прориву, який би змінив хід війни, пише видання Washington Post.

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Але поразка може також означати, що Київ буде змушений просити про несправедливий мир — такий, що підкоряє його волі путіна — через збитки від руйнівних російських повітряних бомбардувань. Масштаби цих атак, в яких залучені сотні безпілотників і десятки крилатих і балістичних ракет, що запускаються одночасно, щоб подолати слабку протиповітряну оборону України, були немислимими ще рік тому. Сьогодні це стало звичним явищем. путін міг би бути стриманий, якби вірив, що США мають залізну волю продовжувати або посилювати постачання зброї до України на невизначений термін. Але, призупинивши постачання зброї з США, президент Дональд Трамп підтверджує основне переконання диктатора, що витривалість москви зрештою змусить Київ і його західних союзників здатися.

Не дивно, що коли днями Трамп зателефонував путіну — одразу після новини про призупинення постачання зброї з США, — російський лідер відмовився обговорювати перемир'я.

Поразка України, якою б вона не була, може здаватися неймовірною, зважаючи на страждання, які Київ вже витримав, не зламавшись, і зважаючи на його незмінну здатність вражати москву. Але неймовірне трапляється досить часто, зазначають у публікації.

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Удар по моральному духу України є незаперечним. І тепер доводиться задаватися питанням, скільки ще таких ударів може витримати Україна, яка бореться з чисельно переважаючим ворогом, відчуває брак кадрів і не має стратегічної глибини росії.

Нагадаємо, днями Зеленський і Трамп також провели телефонну розмову і обговорили проблему ППО і постачання зброї.

Раніше військові експерти пояснили, що потрібно, щоб Україна була в змозі знову перейти в наступ.

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