Протягом кількох тижнів лінія фронту практично не змінюється. Але це не означає, що в Україні спокійно, що виснажлива війна втрачає інтенсивність. Навпаки: загарбники атакують частіше, ніж будь-коли раніше. У перші чотири тижні російська наступальна операція була цілком успішною. Завойовники змогли захоплювати майже 15 квадратних кілометрів на день. Однак зараз темпи наступу вздовж усього фронту значно сповільнилися, пише видання Süddeutsche Zeitung.

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У Сумській області наступ наразі повністю зупинився. План наблизитися до Сум на відстань близько 20 кілометрів і тероризувати місто звідти за допомогою дронів та артилерії, принаймні на цей час, провалився. Густав Грессел, експерт з питань росії та військової стратегії, вважає, що тут росіяни перш за все мали на меті заблокувати українські війська. Адже основний тягар російських атак, як і раніше припадає на Донбас, особливо на район між містами Покровськ і Костянтинівка. Також біля Куп'янська російська армія намагається розширити свої позиції.

Російські атаки на мотоциклах в Україні відбуваються вже з 2024 року, але з початком поточної наступальної операції їхня кількість значно зросла. Це особливо примітно, оскільки, на відміну від минулого року, російська армія майже не використовує механізовані підрозділи. Тоді зазвичай два-три бронетранспортери слідували за одним-двома бойовими танками, які рухалися до українських позицій. Зараз це шість-вісім мотоциклів, на кожному з яких сидить одна-дві людини.

Густав Грессел вважає, що російська армія змінила свою тактику, бо була змушена це зробити. «Росіяни зараз перебувають у критичній фазі модернізації, — каже він. — Броньовані машини стали дефіцитом. Хоча виробництво було значно збільшено і перевищує виробництво європейців та американців разом узятих. Але старі запаси, відновлення яких становить більшу частину техніки, що постачається на фронт, майже вичерпані. Зараз, так би мовити, з депо виїжджає останнє покоління. І це найбільш пошкоджені транспортні засоби, які тільки можна знайти. Тому потрібно дуже багато часу, щоб знову зробити ці машини боєздатними».

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Деякі військові експерти, наприклад австрійський полковник Маркус Райснер, побоюються, що росія навмисно не використовує ці машини, щоб «у вирішальний момент досягти прориву».

Густав Грессел погоджується з ним, але ситуацію він бачить не настільки похмуро. «Останнім часом ми бачили механізовані атаки лише тоді, коли росіяни вважали, що український фронт надзвичайно слабкий. Отже, важка техніка використовується не для того, щоб досягти прориву, а щоб скористатися проривом і «захопити більшу територію. Однак такого прориву поки що не вдалося досягти», — додав він.

Це пов'язано із важкопроникною стіною дронів, яку створила Україна. Окрім нестачі броньованих транспортних засобів, це друга причина, чому російська армія змінила свою тактику і тепер все частіше використовує мотоциклетні підрозділи. Українські дрони контролюють смугу шириною близько десяти кілометрів уздовж фронту, яку часто називають «зоною смерті». Для її подолання підходять мотоцикли, які дешево закуповуються в Китаї й призначені для одноразового використання. І якщо дрон вразить мотоцикл, втрати не будуть такими великими, як, наприклад, у випадку з повністю завантаженим пікапом. Крім того, можна відносно точно визначити час, який знадобиться піхотинцям, щоб дістатися до українських позицій.

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Для російської «штурмової тактики», як її називає Грессел, це має важливе значення. Адже перед тим, як мотоциклістів відправляють на їхню часто смертельну місію, на українські позиції скидають керовані бомби з величезною руйнівною силою.

«За допомогою них українців мають змусити зайняти більш глибокі позиції, — пояснює Грессел. — А коли вони вийдуть з укриттів, росіяни вже хочуть проникнути на ці позиції».

Завдяки цій тактиці росія втрачає дуже багато солдатів, але поки що не досягає значного прогресу.

Густав Грессел побоюється «повільного виснаження» України. Вашингтон щойно зупинив постачання деяких вже обіцяних озброєнь, серед яких терміново необхідні зенітні ракети Patriot.

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«Україна повинна мати можливість знову перейти в наступ, — каже Грессел. — Але для цього їй бракує засобів. Європейці роблять занадто мало після припинення допомоги з боку США. Адже Україна також повинна подолати стіну дронів, їй також бракує броньованих транспортних засобів. Оскільки вона перебуває в обороні, це не має такого драматичного впливу, як у випадку з росіянами».

Військовий експерт не бачить у суто оборонній позиції засобу для досягнення довгострокового успіху. Грессел впевнений: «Якщо Захід хоче, щоб путін пішов на переговори, то військовий тиск на рф повинен посилитися».

Нагадаємо, конгресмен від Республіканської партії США Браян Фіцпатрік після новин про те, що військову допомогу Україні призупинено, відправив Дональду Трампу листа і вимагає провести терміновий брифінг з президентом США.

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