41.39 / 41.97 48.89 / 49.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дженніфер Лопес занепокоєна: скандальний репер Дідді планує вибухову помсту

21:31 1 липня 2025
Дідді та Джей Ло

Інсайдери повідомили журналістам, що Дідді у в'язниці дуже злий, тому що його колишня дівчина, 55-річна американська співачка Джей Ло, мовчала під час суду над ним за сексуальні злочини.

Джерела заявили: «Він палає від люті через те, що вона відвернулася від нього».

Дідді перебуває в ув'язненні без права на заставу в слідчому ізоляторі в Брукліні з вересня минулого року. Йому висунуті звинувачення у змові з метою рекету та сексуальній торгівлі людьми, пише geo.tv.

55-річний репер стверджує, що він невинний, але джерела кажуть, що він постійно думає про те, як Лопес, яка зустрічалася з ним з 1999 по 2001 рік, не виявила жодної підтримки.

РЕКЛАМА

«Він і Джей Ло залишалися дуже близькими навіть після розриву, і він очікував, що вона хоча б зв'яжеться з ним — навіть якщо вона не хотіла бути свідком у суді проти нього», — зауважили інсайдери.

Однак Лопес «відчайдушно намагається дистанціюватися, але це буде нелегко, особливо тепер, коли Дідді каже всім, що вона йому винна».

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі намагаються дистанціюватися від скандалу із хрещеним своєї доньки Лілібет, продюсером Тайлером Перрі, якого звинувачують у сексуальному насильстві та домаганнях.

РЕКЛАМА

157

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 1 липня. Фото Pixabay

Рибам — емоційне очищення, Овнам — кар'єра, а Дівам — зміна планів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 липня

Таро-прогноз на 2 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Терезам — «Двійка Мечів» і непростий вибір, Скорпіонам — «Сонце» та успіх: Таро-прогноз на середу, 2 липня

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Кавову гущу використовують у якості добрив. Фото Pixabay

Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Наступний матеріал
Новини партнерів