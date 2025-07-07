Це велика загроза: глава ООН попередив про ризик для ядерної безпеки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останню хвилю ударів безпілотниками й ракетами росії по Україні. Та попередив, що ці удари знову ставлять під загрозу ядерну безпеку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомляють United Nations.

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У заяві, опублікованій його речником, Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння з приводу небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення. Він нагадав, що напади на цивільне населення та критичну інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до негайного та беззастережного припинення вогню.

4 липня росія вдарила по лінії електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України, це спричинило на станції блекаут.

«Ці удари порушили енергопостачання Запорізької АЕС, що ще раз підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки, — заявив речник ООН Стефан Дюжаррік. — Генеральний секретар повторно закликає до повного, негайного та беззастережного припинення вогню в Україні як першого кроку до справедливого, всеосяжного та сталого миру».

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За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), авіаудари перервали останнє зовнішнє електропостачання АЕС, змусивши ЗАЕС понад три години покладатися на аварійні дизель-генератори. Електропостачання зрештою було відновлено, але цей інцидент став дев'ятим випадком, коли станція втратила все зовнішнє електропостачання з початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році.

Раніше повідомляли про те, що під час чергової російської терористичної атаки був зафіксований проліт ударного дрона на критично низькій висоті недалеко від Рівненської АЕС.

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