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Делікатесний салат — ви такого не куштували: готується швидко й просто
Коли сезон полуниці закінчується, починається сезон кавунів, і ось саме в цей момент полунично-кавуновий тандем може стати фаворитом столу. Приготуйте незвичайний салат — і почастуйте рідних та близьких. Напевно, вони такого не куштували. А це дуже смачно. Про аромат і говорити не доводиться. Насолоджуйтесь смаками літа, вони неповторні. На жаль, літо швидко минає, але залишаються яскраві емоції від його щедрого врожаю. Вітаміни, які містять овочі, ягоди та фрукти, зміцнюють здоров'я.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом сезонної страви, яка наймовірно красива. Це справжній делікатес.
Полунично-кавуновий салат
200 г полуниці
200 г кавуна
100 г сиру фета
Базилік
Для соусу
Оливкова олія
Сік лимона
М'ята
Нарізати трикутниками м'якоть очищеного від насіння кавуна. Додати шматочки фети, порізану навпіл полуницю та базилік (або м'яту). За бажанням можна додати перчик чилі й заправити оливковою олією із соком лимона та свіжою м'ятою.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала «ФАКТАМ», як приготувати делікатесну квашену черешню до сиру.
Фото з альбому Елли Іванової220
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