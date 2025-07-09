путіна можуть заарештувати в 125 країнах: диктатор обмежує свої міжнародні поїздки

Під час бомбардування українських міст, соборів і громадян ракетами та дронами-камікадзе путін мріяв про літню подорож до морського раю — Ріо-де-Жанейро. Туди він мав дістатися на своєму спеціальному літаку Іл-96 у супроводі винищувачів. Російський фюрер хотів взяти участь у саміті БРІКС у Ріо разом з лідерами країн-учасниць. Але була одна проблема: його могли заарештувати і екстрадувати до Гааги, де він би постав перед судом за військові злочини. Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт путіна, а Бразилія має міжнародне зобов'язання затримувати будь-яку особу, яку розшукує МКС і яка ступає на бразильську територію, пише Forbes.

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Кремлівські емісари тиснули на президента Бразилії, щоб він гарантував, що путін не буде затриманий за наказом МКС під час липневої зустрічі. Але президент Луїс Інасіо Лула да Сілва вагався, а потім остаточно відмовився надати імунітет, каже Пітер Дікінсон, видатний науковець Атлантичної ради, одного з провідних міжнародних аналітичних центрів Вашингтона.

МКС готується пред'явити путіну звинувачення в організації викрадення десятків тисяч українських дітей, яких після вивезення за межі України також піддали російській пропаганді. Ці масові викрадення, ймовірно, будуть визнані формою геноциду відповідно до Конвенції ООН про геноцид.

На сьогодні заборона на поїздки путіна поширюється на 125 країн-членів МКС: 19 в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 28 в Латинській Америці та Карибському басейні, 33 в Африці та 45 в Європі.

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За словами Дікінсона, кремлівські придворні, ймовірно, пом'якшили пізніші вимоги путіна щодо приєднання до бразильської вечірки БРІКС.

«Я сумніваюся, що вони були б настільки ж різкими, як у 2023 році з південноафриканцями. Вони зрозуміли, що страхітливі погрози зазвичай призводять до негативного розголосу і роблять росію слабкою», — зауважив науковець.

Оголошуючи вимогу про арешт путіна за військові злочини, керівники Міжнародного кримінального суду заявили, що спочатку вони розглядали можливість збереження міжнародного ордера «у таємниці, щоб захистити жертв і свідків, а також забезпечити безпеку розслідування». Але «враховуючи, що діяння, про які йдеться в даній ситуації, тривають, і що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів», вони пояснили, що «в інтересах правосуддя… публічно розкрити інформацію про наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери».

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Між забороною російських польотів через європейський і північноамериканський повітряний простір та його вразливістю до арешту і екстрадиції більш ніж половиною країн світу, які приєдналися до МКС, світ путіна і його свобода пересування скорочуються.

«путін дуже обережно вибирає, куди їхати в ці дні», — каже вчений Пітер Дікінсон, який двадцять років тому працював в Україні як співробітник Британської ради.

За словами Дікінсона, якщо тільки вони не надають залізного захисту від арешту, кремлівський керівник «не подорожує до країн, які є членами МКС».

Будь-яка авіаційна надзвичайна ситуація, яка змусила б літак Іл-96 путіна приземлитися в Брюсселі, Лондоні, Римі, Парижі, Стокгольмі, Токіо чи Сіднеї, могла б призвести до того, що його відправили б до Гааги — це була б подорож в один кінець, яка могла б назавжди віддалити його від москви та владних коридорів кремля.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Велика Британія прийняла важливе рішення щодо трибуналу над путіним і про те, як розсипається антизахідна «вісь» путіна.

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