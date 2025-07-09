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Пацієнт не повинен переплачувати: держава бере під контроль цінову політику аптек

14:46 9 липня 2025
Ліки. Фото https://thepharma.media/

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) продовжує системну роботу з контролю дотримання граничних націнок на ліки. Заступник голови відомства Андрій Крейтор у своєму авторському блозі на GreenPost, посилення контролю покликане забезпечити реальне право кожного пацієнта на доступ до якісних і безпечних лікарських засобів.

«Мета цієї роботи — не покарання бізнесу, а створення прозорого, справедливого ринку лікарських засобів, де інтереси пацієнтів будуть захищені, а право кожного громадянина на здоров’я — реалізоване», — зазначив Крейтор, коментуючи результати перевірок діяльності аптек.

Як повідомляли у Держпродспоживслужбі, за перші чотири місяці після запровадження нових правил ціноутворення з 1 березня 2025 року було проведено перевірки в усіх регіонах країни. У результаті зафіксовано 355 випадків порушення граничних націнок, що становить 30,3% від усіх перевірених аптек. Найпоширенішими порушеннями залишаються продаж препаратів із завищеною роздрібною надбавкою.

Як пояснюють у відомстві, чинні регулювання передбачають обмеження націнок: для дистриб’юторів — не більше 8%, для аптек — від 10% до 35% залежно від того, чи є певний препарат рецептурним. Утім, частина аптечних мереж систематично ігнорує ці межі, що призводить до завищених цін для кінцевого споживача.

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Фахівці закликають громадян фіксувати порушення й повідомляти про них до територіальних управлінь Держпродспоживслужби або через онлайн-форму на офіційному сайті.

Нагадаємо, 1 березня 2025 року в Україні було поновлено державне регулювання цін на лікарські засоби. Граничні надбавки для аптек і дистриб’юторів були встановлені постановою Кабміну, паралельно з цим держава запровадила тимчасову заборону на маркетингові платежі. За даними МОЗ, лише за перший квартал дії нової системи українські пацієнти зекономили понад 832 млн грн.

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