Пожовклі білі шкарпетки більше не проблема: просто додайте цей порошок при пранні (відео)

Багато господинь вже запам'ятали, що ніколи не варто добавляти під час прання сіль або фольгу, адже це не допоможе випрати речі, і може зіпсувати пралку

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Але як бути у тому випадку, коли після прання шкарпетки стають сірими, футболки — пожовклими, а рушники — тьмяними? Навіть найсильніші порошки не справляються, а відбілювачі тільки псують тканину. Але, виявляється, є один безпечний і неймовірно дієвий спосіб повернути білизні найчистішу білизну, і вам знадобиться лише одна ложка засобу, який зараз повертається до кожного будинку, пише один з розробників миючих засобів.

Його назва — перкарбонат натрію — кристалічний порошок, який виглядає як сода, але працює як «магія». При розчиненні в гарячій воді він перетворюється на перекис водню та соду — натуральні компоненти, які і очищають, і відбілюють, і дезінфікують.

Тому при пранні варто додати одну мірну ложку цього засобу прямо в барабан пральної машини, увімкнути прання на 60 °C — і спостерігати, як потьмяніла білизна знову стає білою, як у день покупки.

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Цей порошок не тільки врятує ваші білі речі, але й упорається з плямами, запахами та бактеріями. А ще він ідеально підходить для прибирання: розчиніть дві ложки в гарячій воді, залийте у ванну або унітаз, і через півгодини все сяятиме чистотою. Жодної хімії, тільки результат. Перкарбонат — це універсальний засіб, який справді працює.

І замість того, щоб купуєте дорогі відбілювачі, які тільки розчаровують, одна ложка цього простого порошку робить білизну ідеально білою — спробуйте, і ви не повернетеся до звичайного прання.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як відновити тюль і повернути йому білизну.

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