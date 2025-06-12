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Клуб споживачів

Ніколи не робіть так: чому не варто добавляти сіль під час прання (поради від експертки)

9:54 12 червня 2025
Сіль для прання, фото з відкритих джерел

Досвідчені господині під час прання часто використовують лайфхаки, які допомагають зробити цю процедуру ефективнішою. Наприклад, засипають соду у пральну машину або додають у пральку лід.

Визнана експертка з чистоти Марина Жукова назвала 2 небезпечні помилки, які можуть вивести з ладу машинку.

Марина розповіла, як одного разу спробувала покласти у барабан пралки фольгу, сподіваючись, що це допоможе від накипу. В результаті фольга перетворилася на крихту, білизна, дверцята, фільтр були у сріблястому смітті.

Експертка також згадала про сіль. Адже вважається, що сіль пом'якшує воду і цим рятує ТЕН.
Насправді, стверджує Марина, сіль роз'їдає метал, забиває систему.

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Вона радить забути про фольгу у барабан (псує фільтр і тканини) та про харчову сіль (забиває систему).

За словами Марини, щоб машина служила довго, можна використати:
- кальциновану соду + мило,

- таблетки для посудомийки (у барабан),

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- сіль для посудомийок у шкарпетках.

Жінка розповіла, як вона чистить пральну машину. Дві таблетки для посудомийки закладає у барабан. Вибирає режим прання 50 градусів. В результаті отримує чисту білизну та машину «як новеньку».

Раніше ми розповідали, які режими машини небезпечні та шкідливі під час прання.

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