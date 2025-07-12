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Неймовірне яблучне морозиво: готується швидко — з'їдається ще швидше

22:01 12 липня 2025
Неймовірне яблучне морозиво: готується швидко&nbsp;— з&#39;їдається ще швидше

Що може бути краще в літню спеку, ніж домашнє морозиво? Цей десерт освіжаючий та легкий, як ранковий вітерець на березі океану. А готується таке морозиво просто та швидко. Важливо лише попередньо запекти яблука. Їх навіть не треба очищати від шкірки. Потрібно лише витягти серцевину.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом ласощів, які вразять вас смаком. Подавайте літні десерти естетично — у гарних креманках або келихах, прикрашайте м'ятою та свіжими ягодами — полуницею, малиною, лохиною. Елла Іванова радить їсти цей десерт відразу після приготування, інакше банани у його складі потемніють. Таке морозиво не заморожують, а готують у кількості, яку планують з'їсти відразу.

Яблучне морозиво

  • 3 яблука (запікаємо в духовці до готовності)
  • 1−2 заморожених банана, нарізаних не тонкими кільцями
  • Сік лимона чи апельсина — на смак

Запечені яблука без серцевини та заморожені банани пропустити через блендер, додавши сік цитрусових. Подавати, прикрасивши листочками свіжої м'яти.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом ідеального персикового джему. А також чудової запеченої риби з кабачками.

Фото з альбому Елли Іванової

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