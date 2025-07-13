Дрони росіян атакували Самар на Дніпропетровщині: цілилися у ТЦК (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 13 квітня було завдано удару по місту Самар Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник обласної ОВА Сергій Лисак.

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«Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна. Скільки їх — з'ясовують фахівці. На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите. Нагадую, відновити пошкоджене майно допомагає й держава. Податися на компенсацію можна через програму „єВідновлення“», — написав він.

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За інформацією джерел РБК-Україна, один із дронів влучив у будівлю ТЦК в місті. Місцеві Telegram-канали пишуть, що є загиблі та поранені.

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Як писали «ФАКТИ», днями ворожі безпілотники атакували будівлю ТЦК в Одесі. Дрони падали з великої висоти під час масованої атаки на місто. Після вибухів спалахнули пожежі.

Раніше дрони ворога атакували міський та обласний ТЦК у Полтаві.

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