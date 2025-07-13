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Дрони росіян атакували Самар на Дніпропетровщині: цілилися у ТЦК (фото, відео)

15:14 13 липня 2025
Росіяни атакували ТЦК у Самарі на Дніпропетровщині

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 13 квітня було завдано удару по місту Самар Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник обласної ОВА Сергій Лисак.

«Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна. Скільки їх — з'ясовують фахівці. На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите. Нагадую, відновити пошкоджене майно допомагає й держава. Податися на компенсацію можна через програму „єВідновлення“», — написав він.

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За інформацією джерел РБК-Україна, один із дронів влучив у будівлю ТЦК в місті. Місцеві Telegram-канали пишуть, що є загиблі та поранені.

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Як писали «ФАКТИ», днями ворожі безпілотники атакували будівлю ТЦК в Одесі. Дрони падали з великої висоти під час масованої атаки на місто. Після вибухів спалахнули пожежі.

Раніше дрони ворога атакували міський та обласний ТЦК у Полтаві.

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