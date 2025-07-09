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Книга рецептів

Мариновані кабачки слайсами: хрусткі, свіжі, ароматні

17:46 9 липня 2025
Мариновані кабачки від Світлани Левицької. Фото&nbsp;— скріншот

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом стегенець на овочевій подушці, розповіла, як швидко замаринувати кабачки для салатів чи бутербродів.

«Хрумкі, свіжі, ароматні — на бутер, у боул, до хумусу чи просто так», — інтригує Світлана Левицька на своїй сторінці у соцмережах.

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Інгредієнти:

  • Молоді кабачки (не крупні) — 2 шт.;
  • Лимонний сік — 2 ст. л.;
  • Яблучний оцет 6% — 1,5 ст. л.;
  • Оливкова олія — 3 ст. л.;
  • Сіль — 0,5−1 ч. л.;
  • Мед або цукор — 1 ч. л.;
  • Часник — 1−2 зубчики порізати тонко;
  • Гірчиця в зернах — 0,5 ч. л.;
  • Чорний перець — 5−6 горошин
  • Лавровий лист — 1 шт.;
  • За бажанням — гілочка м’яти, базиліку чи чебрецю.

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Приготування:

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  • Кабачки зі шкіркою нарізати тонкими довгими слайсами.
  • Змішати всі інгредієнти для маринаду.
  • В банку викладати кабачки шарами, поливаючи кожний маринадом.
  • Струсити банку та відправити в в холодильник на 12 годин мінімум.

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За словами фудекспертки, такі мариновані кабачки зберігаються до 7 днів. Вони не в’януть і не розкисають. Відмінно підійдуть до салату, тосту, рибки або просто до настрою.

Раніше дієтологиня Юлія Шевчук розповіадала, як приготувати дієтичний овочевий лаваш, серед інгредієнтів також є кабачки.

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