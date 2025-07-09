- 00:04 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 09.07 22:26 Тренд в інтер’єрі — кольори тиші: який з відтінків ваш улюблений?
- 09.07 21:59 Неперевершена риба з кабачками: готується швидко та дуже просто
- 09.07 21:30 Дженніфер Гарнер підкорила публіку появою з коханим: колишній не надто зрадів
- 09.07 21:01 Ці ягоди підходять не всім: кому шкідливо їсти виноград
- 09.07 20:34 Працьовитий, відповідальний, добрий: близько року рідні чекали на тіло захисника з Хмельниччини
- 09.07 20:08 Шоколадний брауні з вишнями: такий смачний та корисний сніданок порадує вашу родину
- 09.07 19:55 СБУ влаштувала «шмон» на чотирьох митницях: із чим це пов'язано та що з'ясувалося
- 09.07 19:45 На передовій засвітився новий український бронеавтомобіль: у чому його особливість
- 09.07 19:21 Цей день настав: український дизайнер оформив вітрини найвідомішого універмагу Європи
- 09.07 19:20 Провідні ІТ-компанії об’єдналися для створення AI-екосистеми в Україні: що вирішили на першій стратегічній сесії
- 09.07 19:01 Близнюкам — «Паж денаріїв» та фінансовий поворот, Козерогам — «Король жезлів» та лідерство: Таро-прогноз на 10 липня
Мариновані кабачки слайсами: хрусткі, свіжі, ароматні
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом стегенець на овочевій подушці, розповіла, як швидко замаринувати кабачки для салатів чи бутербродів.
«Хрумкі, свіжі, ароматні — на бутер, у боул, до хумусу чи просто так», — інтригує Світлана Левицька на своїй сторінці у соцмережах.
Читайте також: Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно
Інгредієнти:
- Молоді кабачки (не крупні) — 2 шт.;
- Лимонний сік — 2 ст. л.;
- Яблучний оцет 6% — 1,5 ст. л.;
- Оливкова олія — 3 ст. л.;
- Сіль — 0,5−1 ч. л.;
- Мед або цукор — 1 ч. л.;
- Часник — 1−2 зубчики порізати тонко;
- Гірчиця в зернах — 0,5 ч. л.;
- Чорний перець — 5−6 горошин
- Лавровий лист — 1 шт.;
- За бажанням — гілочка м’яти, базиліку чи чебрецю.
Читайте також: Кабачки та морква по-корейськи: швидко та смачно
Приготування:
- Кабачки зі шкіркою нарізати тонкими довгими слайсами.
- Змішати всі інгредієнти для маринаду.
- В банку викладати кабачки шарами, поливаючи кожний маринадом.
- Струсити банку та відправити в в холодильник на 12 годин мінімум.
Читайте також: Кабачкова піца на сковорідці: смачно та ситно
За словами фудекспертки, такі мариновані кабачки зберігаються до 7 днів. Вони не в’януть і не розкисають. Відмінно підійдуть до салату, тосту, рибки або просто до настрою.
Раніше дієтологиня Юлія Шевчук розповіадала, як приготувати дієтичний овочевий лаваш, серед інгредієнтів також є кабачки.
Фото — скріншот90
Читайте нас у Facebook
«Найпростіший ягідний пиріг у світі» від телеведучого Олександра Попова: неймовірно смачний й «виглядає казково»