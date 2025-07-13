Піца з цукіні та моцарелою: можна тим, хто на дієті

Сезон кабачків та цукіні відкрито. Є безліч рецептів приготування цих суперовочів. Один з улюблених — піца. Вона смачна та дуже корисна, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Складники: Куряче філе 100 г

Цукіні 100 г

Перець свіжий 80 г

Моцарела 30 г

Яйце 1 шт.

Борошно вівсяне або цілозернове 1 с. л.

Томатна паста 1 ч. л.

Зелень та спеції на смак

Приготування:

Куряче філе відварюємо до готовності.

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Натираємо цукіні на великій тертці. Додаємо спеції (сухий часник, паприка). Зливаємо зайву рідину. До цукіні додаємо яйце, борошно та мілко нарізану зелень. Перемішуємо і викладаємо на пергамент. Випікаємо основу 15 хв при 190 градусах. Нарізаємо філе, перець та моцарелу.

Основу змащуємо томатною пастою, викладаємо філе, перець та моцарелу і випікаємо ще 10 хв. при 180 градусах. Готову піцу посипаємо зеленню.

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