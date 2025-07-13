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- 13.07 20:06 Піца з цукіні та моцарелою: можна тим, хто на дієті
Піца з цукіні та моцарелою: можна тим, хто на дієті
Сезон кабачків та цукіні відкрито. Є безліч рецептів приготування цих суперовочів. Один з улюблених — піца. Вона смачна та дуже корисна, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Куряче філе 100 г
- Цукіні 100 г
- Перець свіжий 80 г
- Моцарела 30 г
- Яйце 1 шт.
- Борошно вівсяне або цілозернове 1 с. л.
- Томатна паста 1 ч. л.
- Зелень та спеції на смак
Приготування:
Куряче філе відварюємо до готовності.
Натираємо цукіні на великій тертці. Додаємо спеції (сухий часник, паприка). Зливаємо зайву рідину. До цукіні додаємо яйце, борошно та мілко нарізану зелень. Перемішуємо і викладаємо на пергамент. Випікаємо основу 15 хв при 190 градусах. Нарізаємо філе, перець та моцарелу.
Основу змащуємо томатною пастою, викладаємо філе, перець та моцарелу і випікаємо ще 10 хв. при 180 градусах. Готову піцу посипаємо зеленню.
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