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путін попередив Трампа про ескалацію на сході України протягом наступних 60 днів
За даними новинного порталу Axios, президент росії повідомив президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови на початку цього місяця, що він має намір ескалювати війну на сході України протягом наступних 60 днів.
Під час їхньої розмови 3 липня путін, як повідомляється, сказав, що москва продовжуватиме наступ, доки не будуть повністю закріплені адміністративні межі окупованих українських областей.
«Він хоче все», — сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону після цього.
Це повідомлення з'явилося на тлі посилення російських атак у Донецькій області.
Також у статті йдеться про те, що Дональд Трамп за останні два тижні дедалі більше розчаровується у путіні через небажання останнього рухатися до припинення вогню. Та, звісно ж, через зростання російських атак на українські міста.
Додамо, що нещодавно видання Bild повідомило, що рф готує новий масштабний наступ на фронті на другу половину літа. У Центрі протидії дезінформації це спростували.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що нерішучість союзників України дозволяє рф продовжувати війну.358
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