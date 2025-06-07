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Кошичок з лаваша з ягодами та персиками: прекрасний літній десерт, який можна тим, хто худне
Пам’ятайте, здорове схуднення — це не обмеження! Це смачний і різноманітний раціон, який можна абсолютно для всіх. І якщо хочеться солоденького, сміливо готуйте цю смакоту. Даний рецепт легкий в приготуванні й має чудовий смак, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Інгредієнти:
- Лаваш — 60 г
- яйце куряче — 1 шт.
- сир кисломолочний — 80 г
- ягоди — 50 г
- персик — 50 г
- мед — 1 ч. л.
- кукурудзяний крохмаль — 1 с. л.
- йогурт густий маложирний — 1 с. л.
- ванілін та кориця — на смак
Приготування:
Змішуємо сир з яйцем, йогуртом та крохмалем. Додаємо мед, нарізані фрукти.
З лаваша за допомогою блюдця вирізаємо кружечки і по 2 шт. викладаємо в форми для випікання. Якщо формочки маленькі, беремо по 1 кружечку з лаваша!
В кошичок викладаємо сирно-фруктову масу і випікаємо 20−25 хв при 170 градусах.
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