Кошичок з лаваша з ягодами та персиками: прекрасний літній десерт, який можна тим, хто худне

Пам’ятайте, здорове схуднення — це не обмеження! Це смачний і різноманітний раціон, який можна абсолютно для всіх. І якщо хочеться солоденького, сміливо готуйте цю смакоту. Даний рецепт легкий в приготуванні й має чудовий смак, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Інгредієнти: Лаваш — 60 г

яйце куряче — 1 шт.

сир кисломолочний — 80 г

ягоди — 50 г

персик — 50 г

мед — 1 ч. л.

кукурудзяний крохмаль — 1 с. л.

йогурт густий маложирний — 1 с. л.

ванілін та кориця — на смак

Приготування:

Змішуємо сир з яйцем, йогуртом та крохмалем. Додаємо мед, нарізані фрукти.

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З лаваша за допомогою блюдця вирізаємо кружечки і по 2 шт. викладаємо в форми для випікання. Якщо формочки маленькі, беремо по 1 кружечку з лаваша!

В кошичок викладаємо сирно-фруктову масу і випікаємо 20−25 хв при 170 градусах.

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