41.06 / 41.59 47.06 / 47.75
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кошичок з лаваша з ягодами та персиками: прекрасний літній десерт, який можна тим, хто худне

20:07 7 червня 2025
Кошичок з лаваша з ягодами та персиками

Пам’ятайте, здорове схуднення — це не обмеження! Це смачний і різноманітний раціон, який можна абсолютно для всіх. І якщо хочеться солоденького, сміливо готуйте цю смакоту. Даний рецепт легкий в приготуванні й має чудовий смак, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Інгредієнти:

  • Лаваш — 60 г
  • яйце куряче — 1 шт.
  • сир кисломолочний — 80 г
  • ягоди — 50 г
  • персик — 50 г
  • мед — 1 ч. л.
  • кукурудзяний крохмаль — 1 с. л.
  • йогурт густий маложирний — 1 с. л.
  • ванілін та кориця — на смак

Приготування:

Змішуємо сир з яйцем, йогуртом та крохмалем. Додаємо мед, нарізані фрукти.

РЕКЛАМА

З лаваша за допомогою блюдця вирізаємо кружечки і по 2 шт. викладаємо в форми для випікання. Якщо формочки маленькі, беремо по 1 кружечку з лаваша!

В кошичок викладаємо сирно-фруктову масу і випікаємо 20−25 хв при 170 градусах.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти легкої в приготуванні домашньої піци та фантастично смачного соусу з зелені.

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 9 по 15 червня 2025 року

Для Биків настав час перестати жити минулим, а Козам треба почати все з чистого аркуша: східний гороскоп на тиждень 9 — 15 червня

відключення світла

Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень

Олександр Пономарьов

Тільки не Кароль: мережа коментує пропозицію Олександра Пономарьова

як позбутися попелиці

Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки

Наступний матеріал
Новини партнерів