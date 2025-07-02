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Мініпончики з начинкою: чудова ідея для сніданку вихідного дня
Мабуть, цей рецепт пончиків підходить для сніданків вихідного дня. Коли можна нікуди не квапитися і приготувати чудові пончики, доки всі сплять. Поставити миску з пончиками, а навколо різні додатки, джеми, карамель, шоколад, нутеллу. Все, що любить ваша родина, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
Для опари:
- 100 г борошна
- 100 г теплої води
- 10 г сухих дріжджів
Для тіста:
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 250 г борошна
- сіль
- 3 яйця
- 80 г цукру
- 30 г вершкового масла
Спосіб приготування:
У теплій воді розчинити дріжджі, гарно розмішати, додати борошно, залишити підходити у теплому місці 15 хв.
У велику миску всипати борошно, сіль. Яйця розмішати з цукром та влити в борошно. Туди ж додати розтоплене вершкове масло. Додайте дріжджі, розведені водою, та опару. Почати місити тісто. Можна у планетарному міксері — насадка-гачок. Місити 8−10 хв, потім накрити плівкою та залишити підходити 1,5 години.
Деко з духовки змастити олією.
Тісто викласти на поверхню присипану борошном і ще помісити. Розділити на 30 однакових кульок (краще використати ваги) викласти на деко, накрити та дати підійти 30 хв.
Розігріти фритюр до 180 градусів і обережно смажити пончики. З обох боків до красивого рум’яного кольору.
Регулюйте температуру, щоб пончики не дуже швидко стали темні. Викладати спочатку на паперові рушники, а потім у миску з цукровою пудрою та корицею. Пончики можна зробити з начинкою. За допомогою кондитерського мішка з насадкою, можна наповнити джемом або нутеллою.
Нагадаємо рецепт пончиків із сирного тіста.89
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