Мініпончики з начинкою: чудова ідея для сніданку вихідного дня

Мабуть, цей рецепт пончиків підходить для сніданків вихідного дня. Коли можна нікуди не квапитися і приготувати чудові пончики, доки всі сплять. Поставити миску з пончиками, а навколо різні додатки, джеми, карамель, шоколад, нутеллу. Все, що любить ваша родина, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: Для опари: 100 г борошна

100 г теплої води

10 г сухих дріжджів Для тіста: РЕКЛАМА 1 ч. л. сухих дріжджів

250 г борошна

сіль

3 яйця

80 г цукру

30 г вершкового масла

Спосіб приготування:

У теплій воді розчинити дріжджі, гарно розмішати, додати борошно, залишити підходити у теплому місці 15 хв.

У велику миску всипати борошно, сіль. Яйця розмішати з цукром та влити в борошно. Туди ж додати розтоплене вершкове масло. Додайте дріжджі, розведені водою, та опару. Почати місити тісто. Можна у планетарному міксері — насадка-гачок. Місити 8−10 хв, потім накрити плівкою та залишити підходити 1,5 години.

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Деко з духовки змастити олією.

Тісто викласти на поверхню присипану борошном і ще помісити. Розділити на 30 однакових кульок (краще використати ваги) викласти на деко, накрити та дати підійти 30 хв.

Розігріти фритюр до 180 градусів і обережно смажити пончики. З обох боків до красивого рум’яного кольору.

Регулюйте температуру, щоб пончики не дуже швидко стали темні. Викладати спочатку на паперові рушники, а потім у миску з цукровою пудрою та корицею. Пончики можна зробити з начинкою. За допомогою кондитерського мішка з насадкою, можна наповнити джемом або нутеллою.

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Нагадаємо рецепт пончиків із сирного тіста.

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