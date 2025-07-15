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Книга рецептів

Незвичайний яєчний салат: фантастично смачно та ситно

22:01 15 липня 2025
Салат. Фото Елли Іванової

Салат виходить смачним, якщо в ньому збалансовано смак інгредієнтів. Досвідчені кулінари радять неодноразово куштувати страву, щоб довести її смак до досконалості. І без цього нічого не вийде. Готуючи, запитуйте думку про страву в рідних та близьких — вони також допоможуть вам зробити смак їжі ідеальним. І, звичайно, треба пам'ятати, що кожна людина має свій смак. Хтось любить гостріше, хтось — з кислинкою, хтось вважає за краще менше солити їжу…

Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом страви. Готуйте із задоволенням! Це важливо!

Незвичайний салат

3 відварені яйця

100 г обсмажених у вершковому маслі креветок

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1−2 ківі

Пару гілочок селери

Зелень

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Для соусу

2 столові ложки сметани чи йогурту

1 чайна ложка гірчиці у зернах

Сіль

Оливкова олія

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1 чайна ложка соку лимона

Відварені яйця порізати на частини, додати креветки, обсмажені на вершковому маслі, подрібнену селеру, шматочки ківі, зелень. Заправити соусом зі сметани, гірчиці, оливкової олії, соку лимона, солі.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати чудовий фруктовий салат — полунично-кавуновий.

Читайте також: Наступного дня буде лише смачніше: рецепт літнього салату від Наталії Калніної

Фото з альбому Елли Іванової

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