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Незвичайний яєчний салат: фантастично смачно та ситно
Салат виходить смачним, якщо в ньому збалансовано смак інгредієнтів. Досвідчені кулінари радять неодноразово куштувати страву, щоб довести її смак до досконалості. І без цього нічого не вийде. Готуючи, запитуйте думку про страву в рідних та близьких — вони також допоможуть вам зробити смак їжі ідеальним. І, звичайно, треба пам'ятати, що кожна людина має свій смак. Хтось любить гостріше, хтось — з кислинкою, хтось вважає за краще менше солити їжу…
Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом страви. Готуйте із задоволенням! Це важливо!
Незвичайний салат
3 відварені яйця
100 г обсмажених у вершковому маслі креветок
1−2 ківі
Пару гілочок селери
Зелень
Для соусу
2 столові ложки сметани чи йогурту
1 чайна ложка гірчиці у зернах
Сіль
Оливкова олія
1 чайна ложка соку лимона
Відварені яйця порізати на частини, додати креветки, обсмажені на вершковому маслі, подрібнену селеру, шматочки ківі, зелень. Заправити соусом зі сметани, гірчиці, оливкової олії, соку лимона, солі.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати чудовий фруктовий салат — полунично-кавуновий.
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Фото з альбому Елли Іванової185
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