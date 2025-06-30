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Книга рецептів

Наступного дня буде тільки смачніше: рецепт літнього салату від Наталі Калніної

15:56 30 червня 2025
Салат, фото скріншот відео

Зараз, коли вже досить багато зелені, ягід та овочів, кулінари закликають готувати страви з сезонних продуктів.

Блогерка Наталя Калніна поділилася рецептом салату з моркви.

За її словами, головний плюс цього салату в тому, що його можна сміливо робити одразу багато, на 2−3 дні.

«Не варто переживати за смак! Навпаки, наступного дня він стає тільки смачнішим» , — впевнена Наталя.

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Інгредієнти:

морква — 500 г
куряче філе відварене — 200 г
чорнослив — 100 г
цибулина — 1 -2 шт
оцет 9% - 1−2 ст.л.
сіль — ½ч.л.
цукор — 1/3ч.л.
чорний перець — за смаком
часник — 1−2 зуб (за бажанням)
олія — 40 мл.

Приготування:

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Обсмажити цибулю до напівпрозорості, додати моркву, злегка обсмажити.

Нарізати чорнослив та варену курку соломкою.

Змішати всі інгредієнти, додати сіль, цукор, оцет, перець, часник (за бажанням).

Охолодити та настояти у холодильнику.

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Блогерка радить терти моркву на тертці для корейської моркви. Це дає чудову довгу соломку. Головне, щоб тертка була не дрібна, інакше морква може дати багато соку та стати надто м'якою.

Моркву з цибулею треба не пересмажити! Цибуля до прозорості (3−4 хв), потім морква — всього 3−5 хвилин на досить сильному вогні, помішуючи.

Морква повинна трохи пом'якшитися, зменшитися в обсязі, але залишитися хрусткою та яскравою. Якщо пересмажити — салат буде м'яким, «вареним» й менш смачним.

Ми також розповідали, як приготувати літній соус з зелені та авокадо.

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