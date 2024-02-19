Гранатовий лукум: цей корисний смаколик полонить ваше серце

Східні солодощі завжди приваблюють своїми смаками, різноманіттям та простотою приготування. Лукум повертає думками на море, в Крим, під спекотне літнє сонце. Спробуйте приготувати цей смаколик самі, радить фудблогерка Софія Гаврильців.

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Інгредієнти:

700 г цукру

200 г води

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2/3 ч. л. лимонної кислоти

145 г кукурудзяного крохмалю

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600 г гранатового соку

Спосіб приготування

Цукор поміщаємо в каструлю з товстим дном, вливаємо воду, додаємо лимонну кислоту, ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Після закипання перемішуємо, зменшуємо вогонь і варимо сироп до 130 градусів (це якщо є термометр). Якщо немає, то час від часу набираємо ложкою сироп і відправляємо його в дуже холодну воду. Якщо з сиропу ми можемо сформувати кульку, то це означає, що він готовий. Готовий сироп знімаємо з плити та беремося до наступного етапу процесу.

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В каструлю з товстим дном відправляємо крохмаль і холодний гранатовий сік, перемішуємо до однорідності та ставимо на слабкий вогонь, постійно помішуємо вінчиком до загустіння. Після того як маса загусла, стала прозорішою, додаємо до неї в чотири прийоми гарячий сироп, не знімаючи з плити, інтенсивно помішуючи до однорідності.

Після того як ввели весь сироп, проварюємо масу на слабкому вогні, не припиняючи помішувати, близько 30 хвилин. Маса має добре загуснути, чим довше ви проварите масу, тим щільніший буде лукум. Заздалегідь підготуйте форму (краще використовувати роз’ємну або звичайне кільце. Бортики і дно змастіть олією).

Відправляємо масу у форму, утрамбовуємо, розрівнюємо й накриваємо харчовою плівкою (плівку теж потрібно змастити олією), після повного охолодження та стабілізації нарізуємо рахат-лукум на шматки, які обсипаємо кокосовою стружкою. Можна також посипати з’єднаними один до одного крохмалем з цукровою пудрою або подрібненим гарбузовим насінням. Варіантів багато, усе за вашим бажанням.