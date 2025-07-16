Сутичка в Раді: Гончаренко та Гетманцев влаштували бійку під час розгляду законопроєкту

У Верховній Раді України, яка 16 липня відправила у відставку прем’єра Дениса Шмигаля і автоматично весь уряд, відбулася штовханина між народними депутатами Олексієм Гончаренком з фракції «Європейська солідарність» та Данилом Гетманцевим із «Слуги народу». Причиною конфлікту стала правка до законопроєкту № 13157 щодо запровадження мита на сою та ріпак.

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Що сталося

Як повідомляє ТСН, під час розгляду законопроєкту про зміни до Податкового кодексу, Гончаренко наполягав на голосуванні своєї правки, яка передбачала 10% мито на експорт сої та ріпаку. Правку було відхилено, однак, за словами нардепа Ярослава Железняка, її намагалися включити до тексту законопроєкту повторно, порушивши регламент. Гончаренко обурився, коли йому не надали слова, і агресивно висловився на адресу Гетманцева, голови фінансового комітету парламенту. Сутичка переросла у фізичне протистояння біля трибуни.

Гончаренко заявив, що не дозволить ухвалити зміни, які, на його думку, несправедливі щодо аграріїв, і пригрозив блокуванням роботи парламенту. Гетманцев, зі свого боку, наполягав на дотриманні процедури та продовженні розгляду законопроєкту, ініційованого прем’єром Денисом Шмигалем, який напередодні подав у відставку.

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Після втручання інших народних депутатів трибуну розблокували, і засідання Верховної Ради продовжилося. Законопроєкт, що стосується екологічного контролю та промислового забруднення, залишився в порядку денному, попри суперечки навколо аграрних правок.

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