Близьке оточення Кейт Міддлтон розкрило справжню причину її розриву з Меган Маркл

Стосунки між Кейт Міддлтон та Меган Маркл були предметом багатьох обговорень протягом багатьох років. Завжди ходили чутки, що їхні стосунки від початку були напруженими, пише Сatalunya.

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Стосунки між Кейт Міддлтон та Меган Маркл офіційно розпочалися після знайомства, організованого принцом Гаррі у січні 2017 року. Спочатку вони здавалися ідеальними, але швидко стали напруженими. Герцогиня Сассекська сама визнала це, вказавши на наявність відмінностей між ними.

«Це було трохи незручно», — згадала дружина Гаррі, згадуючи ту першу зустріч з Міддлтон, де вона була особливо офіційною. Однак це не стало причиною повного розпаду їхніх стосунків. Це була прелюдія, яка назавжди позначила взаємодію між ними.

Це підтверджує оточення Кейт, розкриваючи, коли між ними все зламалося: у день весілля Гаррі та Меган. Перше задокументоване зіткнення сталося за кілька днів до королівського весілля у травні 2018 року. Зокрема, через сукню подружки нареченої принцеси Шарлотти.

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За повідомленнями, суперечка закінчилася дуже недобре. Кейт довела Меган до сліз під час цієї суперечки, та й сама Міддлтон явно плакала під час цієї напруженої зустрічі.

Версія Меган відрізняється в одній деталі від версії оточення Кейт, стверджуючи, що саме вона, а не Міддлтон, врешті-решт невтішно плакала. Крім того, вона каже, що отримала букет квітів від дружини Вільяма як вибачення за ту зустріч. Незважаючи на вибачення, цей інцидент став поворотним моментом у стосунках між ними, створивши прірву, яку важко відновити публічно і яка досі існує між Кейт та Меган.

Хоча конфронтація перед королівським весіллям зруйнувала стосунки між Кейт і Меган, інші фактори також сприяли збереженню дистанції. Наприклад, проблеми між Вільямом і Гаррі, які посилили конфлікт між невістками.

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Раніше «ФАКТИ» писали про серйозні фінансові проблеми у принца Гаррі та Меган Маркл.

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