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Події

Курсант розстріляв військових на навчаннях на Чернігівщині

12:45 17 липня 2025
Під Черніговом курсант розстріляв двох військових&nbsp;— Фото: cntime.cn.ua

В Україні, яка бореться з російською агресією, на Чернігівщині під час проведення навчальних стрільб на полігоні Сухопутних військ ЗСУ курсант скоїв стрілянину з автомата. Загинули двоє військових. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

«Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Військор Андрій Цаплієнко з посиланням на дані адвоката Клима Братковського повідомив, що інцидент стався в момент, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж двійками.

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«Курсант Кошель раптово розвернувся на 180 градусів і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам. Один із загиблих взагалі вперше бачив цього курсанта — він лише прийшов допомогти провести заняття. Варто зазначити, що під час прибуття до частини Кошель заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до росії ще у 2022 році. У результаті пострілів сержанти отримали численні проникаючі вогнепальні поранення й загинули на місці. За словами очевидців, курсант здійснив контрольні постріли в голову кожному з них. Третій військовослужбовець — сержант — також був обстріляний, однак усі чотири кулі влучили в бронежилет, що врятувало йому життя. Він не отримав тілесних ушкоджень», — йдеться у повідомлені.

Як писали «ФАКТИ», у листопаді минулого року курсант Харківського національного університету внутрішніх справ стрибнув з центрального моста у Вінниці. Рідні 19-річного курсанта не вірять офіційній причині смерті сина, який понад усе любив свою сім’ю та життя.

Ілюстративне фото: cntime.cn.ua

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