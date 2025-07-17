В Україні скасовують дистанційне навчання у школах

В Україні планують скасувати дистанційне навчання у школах. Про це повідомив у відеозверненні потенційний перший віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

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«У п’ятницю буде скасований, наприклад, наказ № 1112, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років — за Covid, повномасштабну війну — будемо шукати цей шлях», — розповів він.

Федоров зазначив, що влада шукатиме шлях, як вивести дітей на навчання до безпечних шкіл.

Пізніше урядовець спростував інформацію про скасування дистанційного навчання.

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«Учора анонсував ліквідацію Наказу Міносвіти № 1112 та розповів, що разом з депутатами шукатимемо шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною. Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», перехід з онлайн-формату на офлайн-формат — це непросте психологічне випробування. Він не менш складний, ніж коли з приходом пандемії багатьом людям довелося працювати онлайн. Про те, з якими психологічними проблемами можуть стикнутися школярі та як їх подолати, в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла кризова психологиня Галина Алексєєнко.

Зазначимо також, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що попри рішення про пріоритетність офлайн навчання не варто змушувати втомлену дитину йти на перший урок до школи після нічної повітряної тривоги.

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