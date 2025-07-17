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Прокидається любов: Леся Нікітюк вразила світлинами
Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно стала мамою, відсвяткувала місяць від дня народження сина. На своїй сторінці у соціальній мережі Леся поділилася світлинами святкового столу, де на головному місці стояв торт жовтого кольору. Нагадаємо, батько малюка — військовий Дмитро Бабчук, який на дев'ять років молодший за Лесю.
«Нашому чулувічку вже місяць, — написала Леся, — …в моєму серці прокидається любов, невідомої для мене галактики під назвою „ДИТИНА“. Боже, в нас є дитина!!!»
Підписники привітали ведучу з радісною датою, побажали здоровʼя та вгадували імʼя малюка. Нікітюк досі приховує, як назвала сина.
«Хай росте маленький всім рідним на радість, — побажали у мережі. — З першою датою пупса!»
«Аааа, то щастя! - прокоментували шанувальники. — Кайфуйте від тих миттєвостей — бо вони так швидко втікають)!»
«Як же Лесі личить материнство, — додали у відповідь. - Малюку міцного здоровʼя і Божого благословіння».
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співачка Славіа розкрила, як назвала сина.278
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