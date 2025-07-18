Окупанти вночі били по Запоріжжю та Чугуєву: є загиблі та поранені

В ніч на 18 липня армія рф атакувала Україну. За інформацією командування Повітряних сил, противник атакував 35-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основний напрямок удару — прифронтові території на сході країни.

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Протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА, 6 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих — на 2 локаціях.

По Запорізькому району росіяни запустили безпілотники. Виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Внаслідок атаки поранення отримав 79-річний чоловік, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Пізніше він зазначив, що через атаку по Степногірській громаді загинув чоловік, його тіло виявили на місці влучання. Удар припав по житловій забудові.

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Четверо людей поранено в результаті атаки рф на Чугуєв на Харківщині. Про це повідомила мер міста Галина Мінаєва.

За інформацією міської адміністрації, близько п'ятої ранку ворог завдав удару по одному з житлових мікрорайонів міста. Є 4 поранені. Пошкоджено житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та навчальний заклад.

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Зазначимо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Харківської області дрони. Зокрема, звуки вибухів лунали в Ізюмі. Пізніше в Ізюмській МВА уточнили, що внаслідок влучання безпілотника в промисловій зоні в межах громади виникла пожежа. Постраждалих немає.

Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Дніпропетровщині — Павлоградському району, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, загинув 52-річний чоловік. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці.

Понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.

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У Роздорській громаді Синельниківського району вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.

По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном.

Четверо людей загинули та десятеро поранені під час обстрілів Донецької області 17 липня, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Окупаційна армія завдала два удари по Краматорську, ймовірно, БПЛА «КУБ-2». Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження 6 цивільних віком від 25 до 73 років, котрі перебували на вулиці. У жінки та п’ятьох чоловіків діагностовано осколкові поранення, мінно-вибухові травми й контузію.

Крім того, понад дві години зс рф обстрілювали Костянтинівку за допомогою ствольної артилерії. За місцями мешкання загинули двоє людей 57 й 59 років. Також дістала мінно-вибухову травму, перелом і осколкові поранення 67-річна пенсіонерка. Її стан лікарі оцінюють як важкий. У місцях влучань пошкоджено 32 домоволодіння.

У Херсоні через російські атаки троє поранених чоловіків. У них мінно-вибухові та уламкові поранення, повідомили в ОВА.

Також російська армія FPV-дроном атакувала автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа. Разом з ним в автівці перебували його дружина та маленька донька, вони не постраждали.

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Як повідомляли «ФАКТИ», вчора вночі росіяни масовано атакували Дніпро безпілотниками. В обласному центрі загинула одна людина, ще 5 постраждали.

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