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Батіг Індіани Джонса, подарований принцу Чарльзу, пішов з молотка за півмільйона доларів
Реквізити героя фільму про Індіану Джонса, якого зіграв Харрісон Форд, йдуть на аукціонах за дуже солідні суми. Так, двома роками раніше за його капелюх, у якому актор грав у фільмі «Індіана Джонс та храм долі», заплатили 630 тисяч доларів.
А батіг, виготовлений для фільму «Індіана Джонс і останній хрестовий похід», який раніше належав принцесі Діані, а потім і майбутньому монарху Великобританії — на той час принцу Чальзу, обійшовся його новому власнику у 525 тисяч доларів, пише АР.
Батіг продали після того, як на аукціоні, організованому компанією Heritage Auctions, було реалізовано багатомільйонний лот — Rosebud із фільму «Громадянин Кейн», за який заплатили 14,75 мільйона доларів. Вони вважаються одним із найдорожчих предметів реквізиту в історії кіно.
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Організатори аукціону заявляють, що загальний виторг став другим за касовими зборами за всю історію, проте аукціони ще тривають.
Серед лотів — шапка Маколея Калкіна з фільму «Один удома», револьвер Курта Рассела з фільму «Уайєт Ерп», пара бутафорських мечів «Хатторі Ханзо» з фільму «Вбити Білла. Частина 1» та перше видання комплекту романів про Гаррі Поттера з автографом Дж. К. Роулінг.
Нагадаємо, що нещодавно на аукціоні Legends Tennis Auction за рекордні 157,3 тисячі євро продали ракетку легендарного іспанського тенісиста, дворазового олімпійського чемпіона Рафаеля Надаля.
Фото з Вікіпедії118
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