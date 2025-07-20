Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені: в Угорщині зробили цинічну заяву щодо війни в Україні

Європа не повинна захищати Україну, а повинна зміцнювати власну безпеку. Про це заявив радник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відкрито виступає проти вступу нашої країни до Євросоюзу, Балаж Орбан.

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«І українці, і росіяни хочуть продовжувати війну, і обидві сторони мають свої аргументи з цього приводу. Потрібні нейтральні посередники, які б чинили тиск на обидві сторони та відновлювали канали зв'язку, щоб припинити збройний конфлікт, — сказав Балаш Орбан. — Дуже добре, що між Сполученими Штатами та росією існує прямий зв'язок, ми вже близько трьох років сподіваємося на щось подібне».

На запитання, які докази Угорщина бачить, що президент путін справді готовий розпочати мирні переговори, Балаш Орбан відповів, що з дипломатичної точки зору це дуже складне питання, але обнадійливо, що відбулися прямі консультації між українцями та росіянами. Він також наголосив, що незалежно від переговорів і росія, і Україна хочуть продовжувати боротьбу, бо обидві вважають, що час на їхньому боці.

«Угорщина підтримує ідею Європи зміцнити власну оборону та збільшити свої військові витрати. Наразі дебати в Європі точаться радше про те, чи варто нам озброювати Україну, чи озброюватися самостійно. Позиція Угорщини абсолютно чітка: ми не повинні захищати Україну, бо це призведе до конфронтації з росією, чого ми не хочемо. Натомість ми повинні зміцнювати європейські армії, щоб ми могли захистити себе, якщо буде потрібно. Українці борються за себе, і вони мають на це право. Але справа не в нашій безпеці, ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо протистояти росії», — сказав Балаш Орбан.

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Щодо вступу України до ЄС, він наголосив, що це означатиме «величезні витрати, а у європейців немає на це грошей».

«Зараз не час про це говорити. Це може бути неприємно для багатьох людей, тому що раніше вони обіцяли Україні членство в НАТО, а тепер стало зрозуміло, що вони не можуть бути членами НАТО», — зауважив угорський політик.

Нагадаємо, попри спроби Угорщини та Словаччини блокувати нові санкції проти росії, в ЄС затвердили 18-й пакет санкцій.

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