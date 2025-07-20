Квашені огірки з хроном і спеціями: має приготувати кожна господиня

Квашені огірки з хроном і спеціями — це традиційна українська закуска, яка готується шляхом бродіння огірків у розсолі зі спеціями. Вони хрумкі, ароматні та смачні, ділиться фудблогерка Аліна Корженівська.

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На 3-літрову банку: огірки,

3 ст. л. солі (перший етап),

1 ст. л. солі (другий етап),

часник, хрін (листя і корінь),

кріп, лавровий лист, духмяний перець,

листя вишні та смородини — за бажанням.

Приготування:

Огірки та спеції скласти в банку, залити холодною водою з 3 ст. л. солі, залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Через 3 дні злити розсіл, огірки промити, залити окропом на 5 хвилин. Окріп злити в каструлю, додати 1 ст. л. солі, довести до кипіння і знову залити банку. Закатати, перевернути й укутати до охолодження.

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