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Книга рецептів

Квашені огірки з хроном і спеціями: має приготувати кожна господиня

20:06 20 липня 2025
Квашені огірки з хріном та спеціями

Квашені огірки з хроном і спеціями — це традиційна українська закуска, яка готується шляхом бродіння огірків у розсолі зі спеціями. Вони хрумкі, ароматні та смачні, ділиться фудблогерка Аліна Корженівська.

На 3-літрову банку:

  • огірки,
  • 3 ст. л. солі (перший етап),
  • 1 ст. л. солі (другий етап),
  • часник, хрін (листя і корінь),
  • кріп, лавровий лист, духмяний перець,
  • листя вишні та смородини — за бажанням.

Приготування:

Огірки та спеції скласти в банку, залити холодною водою з 3 ст. л. солі, залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Через 3 дні злити розсіл, огірки промити, залити окропом на 5 хвилин. Окріп злити в каструлю, додати 1 ст. л. солі, довести до кипіння і знову залити банку. Закатати, перевернути й укутати до охолодження.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти жюльєна у картопляному кошику, а також легкої запіканки з кабачком.

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