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Книга рецептів
20:06 — 20 липня 2025
Квашені огірки з хроном і спеціями: має приготувати кожна господиня
Квашені огірки з хроном і спеціями — це традиційна українська закуска, яка готується шляхом бродіння огірків у розсолі зі спеціями. Вони хрумкі, ароматні та смачні, ділиться фудблогерка Аліна Корженівська.
На 3-літрову банку:
- огірки,
- 3 ст. л. солі (перший етап),
- 1 ст. л. солі (другий етап),
- часник, хрін (листя і корінь),
- кріп, лавровий лист, духмяний перець,
- листя вишні та смородини — за бажанням.
Приготування:
Огірки та спеції скласти в банку, залити холодною водою з 3 ст. л. солі, залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Через 3 дні злити розсіл, огірки промити, залити окропом на 5 хвилин. Окріп злити в каструлю, додати 1 ст. л. солі, довести до кипіння і знову залити банку. Закатати, перевернути й укутати до охолодження.
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