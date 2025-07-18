Був декілька разів поранений, але кожного разу повертався до побратимів: на війні загинув 21-річний захисник з Полтавщини

Щодень нові трагічні звістки надходять в оселі українців, додаючи чорних хусток, сліз матерів та вдів, розгублених очей дітей та сивини на скронях чоловіків. 3 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання, внаслідок удару FPV-дрона отримав смертельні поранення Вадим Лозицький. Солдат служив стрільцем-санітаром штурмового спеціалізованого батальйону «Шквал», повідомляє Лубенська міська рада. Воїну у червні виповнився 21 рік.

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«Вадим професію маляра здобув у професійно-технічному училищі. Щоб допомогти сім’ї, де росли менші діти, працював на різних роботах, — розповіли у міськраді. — Він був доброю молодою людиною, намагався допомогти не лише своїм рідним, а й всім, хто потребував. Тож добровільно пішов захищати Батьківщину. Був декілька разів поранений, але кожен раз повертався до побратимів. У його сім’ї це не перший захисник, що боронить Україну».

Та, на жаль, ворог обірвав ще одне молоде життя.

«Співчуття мамі та дружині воїна, його братам та сестрам, всім рідним та друзям», — додають земляки героя.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Сумщині поліг 26-річний офіцер з Вінниччини, в якого залишилася семимісячна донька.

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