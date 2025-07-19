Хакери ГУР зламали «Газпром»: подробиці масштабної кібероперації

Українські кіберфахівці здійснили успішну атаку на ІТ-інфраструктуру російської корпорації «Газпром». За інформацією джерел у розвідці, операція ГУР Міноборони України призвела до знищення інформаційної системи компанії, інформує Суспільне.

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«Ступінь проникнення українських кіберфахівців в інформаційні системи „Газпрому“ безпрецедентно глибокий, досягти подібного рівня раніше не вдавалося», — сказало джерело.

У результаті атаки, зокрема, знищено:

• Дані про контракти, тарифи та фінансові баланси.

• Інформацію про ліцензії та юридичні договори.

• Дані систем SCADA і GIS, які керують тиском, потоками газу і нафти.

За оцінками ГУР, кібератака суттєво зменшить доходи російського бюджету.

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Серед потенційних наслідків:

• Неможливість укладання нових контрактів.

• Аварійний режим роботи систем корпорації «Газпром».

• Ускладнення транспортування та газопостачання газу в регіонах росії.

• Дефолт за зобов’язаннями.

• Падіння вартості акцій «Газпрому».

Кіберфахівці отримали повний доступ до всіх інформсистем компанії, скопіювали сотні терабайт даних, включаючи інформацію про 20 000 співробітників компанії та бази даних 390 дочірніх компаній та філій «Газпрому». Після цього всі дані, включаючи резервні копії, були повністю видалені з фізичних і хмарних серверів.

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Як писали «ФАКТИ», раніше українські розвідники паралізували роботу російської митниці, податкової служби та залізниці.

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